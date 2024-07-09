中山南西商圈百家店「被同1人檢舉」　他爆料可能身分：已看準商機

▲南西商圈店家決定自救。（圖／粉專「南西商圈不分手宣言」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台北中山站附近的「南西商圈」很受歡迎，每逢假日總擠滿人。不過，近日卻傳出南西商圈店家被檢舉的消息，且若未在兩個月內改善就得關門歇業。對此，南西商圈店家決定自救，邀請居民、消費者等人加入連署，支持商圈繼續多元發展。

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南西商圈的店家開了粉專「南西商圈不分手宣言」，透露從4月至7月間，商圈有100多間店家分批收到都發局來函，「指出營業樣態不符合台北市土地使用分區管制自治條例第五條對住四建物使用之相關規定，並勒令文到兩個月內須改善違規情事。」至於違規情事有二，第一是設置地點鄰接的街道不足8米；第二是空間使用應在一樓或地下一樓。

「南西商圈不分手宣言」指出，經過他們了解，發現所有檢舉來源都是「同一非居民的檢舉者」，雖然不願妄加揣測，但如此大動作的一次性舉報，背後動機可議。粉專提到，台灣的發展有其脈絡，形成高度的住商混合，縱使店家有商登納稅，也不免有不符現有土地分區使用法規的事實，「市政府無力稽查歷史形成的住商混合狀況，速度上也無法追上商圈快速發展，乃至於法規執行缺乏彈性」，給了有心人士大規模檢舉的機會。

「南西商圈不分手宣言」坦言，南西、心中山這塊大多是青年創業店家，幾乎無財力改變空間及營業現況，所以這些迷人的獨立小店，很有可能在兩個月後關門，「因不合時宜的僵化法規，六米巷弄風格獨立小店可能全數被迫熄燈，單靠臨大路大街的大資本店家獨撐，心中山還會是那個被大家喜愛的心中山嗎？答案恐怕是顯而易見的」。

「南西商圈不分手宣言」也貼出表單，邀請大家加入連署，目前連署名單包含居民、消費者、外國遊客、商業從業人員以及建物所有權人。不少人都留言表示「南西中山站商圈好不容易發展起來，也給台北帶來新式文創商圈，應該要有些適合現今的法令條文 」、「支持多樣化發展」、「不要讓南西商圈成為第二個師大夜市」、「請不要限制南西商圈的發展」、「國外的朋友都很喜歡台灣的小店，希望能繼續保持台北該有的文化」。

臉書粉專「聲量看政治」也發文指出，近來中山赤峰街到雙連的小店陸續收到都發局公文，限期2個月改善，「這意味著，才剛成為台北人新去處，日本人最愛的中山站商圈，準備要步入師大商圈後塵，被迫成為歷史」。

「聲量看政治」透露，經過側面了解，「是投資客用檢舉方式有意讓大量中山商圈的店家離開，當店家被迫撤離，房東找不到願意接手的人，自然只能無奈地把房屋賣出做都更」。粉專表示，中山商圈的店家一直都有收到租金詢問、房東是否賣房、是否要整合都更的電話，「似乎有投資客正在動整片赤峰街都更的念頭」。

「聲量看政治」認為，隨著赤峰街轉型、當代藝術館連結新創藝術家駐地，並結合中山捷運站、百貨，當地已經成為年輕人新去處，然而不到幾年，「投資客已經看準這裡的都更商機，要摧毀得來不易的商圈發展」，而台北市政府則扮演被動的角色。

「聲量看政治」最後也說，「若您希望留下這裡，喜歡來逛，那就讓商圈繼續活下去，一起連署」。

另根據《自由時報》報導，台北市議員陳怡君表示，中山南西商圈曾被市府宣傳、輔導，但市長蔣萬安上任後大喊「大都更時代」，讓投資客以檢舉方式逼退店家。她呼籲，蔣市府應了解情況，保障商圈權益。

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