七都自備款一表看懂　晚3年買房新竹人最慘、台中少1台車

▲房價有感成長新竹縣市購屋族晚3年買房，需分別多準備215.3萬元、167.7萬元的自備款，位居七大都會區之首 。（圖／記者項瀚攝）

記者陳筱惠／綜合報導

房價有感成長，購屋族自備款壓力也大增，據統計，尤其是新竹縣市，從購屋總價鑑估值來看，晚3年買房，需分別多準備215.3萬元、167.7萬元的自備款，位居七大都會區之首，台中也不遑多讓，晚3年買房要多準備85.2萬元。

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盤點七大都會區2024年第一季與2021年同期貸款數據，並由平均鑑估值及平均核貸成數，估算購屋人平均自備款來看。新竹縣、市購屋族2024年首季平均需籌措498.5萬元、450.8萬元的自備款。

▲七都2024年第1季房貸統計 。



值得一提的是，2縣市不僅自備款金額在七都中僅輸給台北市，且與2021年同期相比，自備款金額分別增加215.3萬元、167.7萬元，購屋負擔不容小覷。對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析：「新竹縣市近年價格漲幅凶猛，區域供給以中、大坪數為主，使銀行貸款成數略為下滑，讓居民購屋負擔加重。」

徐佳馨指出：「觀察新竹縣、市貸款數據，3年來相當於購屋總價的銀行鑑估值，分別大漲628.5萬元、557.7萬元，顯示在地購屋實力驚人。」

▲新竹縣、市晚3年買房在地客購屋負擔加重幅度最高。（圖／資料照）

加上新竹縣、市2024年第一季平均購屋坪數約50.8坪、47.5坪，皆屬大坪數產品，總價易突破豪宅門檻，致使銀行所給予的核貸成數下滑，在房價大漲而貸款成數降低的情況下，讓區域購屋族自備款壓力加重不少。

另外，另一漲幅大的區域為台中市，台中市2024年第一季平均銀行鑑估值達1329萬元，較2021年第一季增加304.5萬元，若晚3年買房則需多籌備85.2萬元自備款。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「近幾年台中房市、房價走升的態勢明顯，且從另一數據觀察，台中的房貸負擔率衝破40％，而台中新案規劃面來觀察，推案部分將朝向高單價、小坪數、符合總價的方式前進，在短期間內看不見房價、地價回落。」

▲台中市在地買盤若晚3年購屋，需多準備等同於一輛新車價位的自備款。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶從數據中指出：「台中市在地買盤若晚3年購屋，需多準備等同於一輛新車價位的自備款。但目前買氣不見頹勢，建議買方簽約前可先詢問銀行貸款條件，以免發生貸款成數低於預期、自備款不足衍生違約風險。」

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