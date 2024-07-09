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團購主介紹費1戶3萬↑　建商老董：這世人沒看過這種買氣

▲▼高雄,中都,福懋,美森園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲福懋「美森園」位於中都重劃區，民眾下訂相當踴躍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

網紅團購熱潮擴大，搭上預售市場買氣強強滾，開始出現亂象。高雄受惠台積效應，產業陸續進駐，在產業利多話題下，熱門案一開案就出現預約客搶購，不但潛銷前就有團購主先開團收集看屋名單，入場看屋後人手一戶成常態，團主介紹費也收到手軟。

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近期高雄新案多採預售模式推案，降低購屋門檻帶動買氣旺盛，甚至還有集體團購的現象，像有不少置產客，就鎖定台積電周邊的北高新重劃區，自住兼投資，一次團購多戶屢見不鮮。

對近期房市買氣熱絡，福懋建築董事長江子超直言，「福懋創立至今已40年，這世人沒看過（這種買氣）。」像6月剛潛銷的福懋「美森園」，位於中都重劃區，共230戶，一開放看屋，整個接待中心擠滿預約人潮，從中控台到廁所短短一段路，擠都擠不過去，民眾下訂相當踴躍。

江子超透露，不乏光是一人就下訂好幾間，不過後續陸續簽約時，遇到央行祭出第6波信用管制，第二戶貸款上限只剩6成後，出現已下訂的已購客，要求換成不同人購屋。江子超說：「若不是二等親內，就是無條件退定。」近期陸續有已購客退定，目前下定大約8成，且不提供團購主介紹費，遏止市場亂象。

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲團購主風潮再起，可一次大量帶來團員快速成交。（示意圖／記者張雅雲攝）

不具名代銷透露，不少網紅、團購主自行收集看屋名單，再向案場要求購屋優惠條件，甚至因熱門案預約人數過多，市場也傳出有團購主私下賣名額，要向團員索取入場費的怪象。

代銷透露，以前賣屋若是透過親友介紹成交，高雄一般單戶介紹費行情落在2~3萬元，近期因團購主風潮再起，可一次大量帶來團員快速成交，有些團主會與建商或代銷專門談介紹費，成交1戶行情約3~5萬元，甚至有些特例高達總價1%，也就是說，若成交價1000萬元，介紹費就有10萬元，才會形成這股團購熱潮。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，年輕人習慣揪團購物，對團購主一起揪團看屋、買屋接受度也高，若是團主收取介紹費，還算一個合理範圍，然而若是私下賣名額收取入場費，就是明顯亂象，建議一般首購族還是直接向建商或代銷預約看屋，對自身較有保障。

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關鍵字：高雄中都福懋美森園團購

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