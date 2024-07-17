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「青山旭」文心森林公園160米　「絕版827坪帝王」惠文路宜居陽台

▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

▲許多人心中宜居地台中七期，近來鉅陞建設推出「鉅陞青山旭」新案，中小坪數加上豪宅級設計，讓人能以更輕盈的價格圓夢入主，成功吸引首購和換屋族目光。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

地處台中市頂級黃金地段的台中七期豪宅林立，完善的建築規劃可說是許多人夢想中的居住地，其中南七期由於環境清幽、文教氣息濃厚，更被在地仕紳譽為「最佳居住地區」，像是擁有約2.6萬坪的文心森林公園綠地提供豐富休閒和運動空間，讓居民不必出遠門，下樓就能盡情親近大自然；南七期還擁有設備完整新穎的大新國小和大墩國中，給予孩子們頂級的教育資源、引領孩子成就美好人生。 

▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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宜居的南七期近來新建案「鉅陞青山旭」登場，吸引不少人的目光，位於三面臨路角地、基地面積827坪，規劃單層4戶3梯、戶戶邊間的雙塔式建築，「鉅陞青山旭」專案表示，坪數採用27至41坪、中小坪數的絕版設計，則是讓想入住七期的首購族、換屋族，能以更輕盈的總價圓夢成家。「鉅陞青山旭」位於純住宅區的南七期惠文路上，距離文心森林公園僅160公尺，步行9分鐘可到大新國小、大墩國中，區內還有許多公園綠地和IKEA大型國際家居品牌；距捷運文心森林公園站步行則約8分鐘，隨時可出發至新光三越、大遠百逛街或至烏日高鐵站搭車，此外「鉅陞青山旭」周邊還有台74、國道一號等交通幹線，整體地段優異、機能相當完善。

▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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鉅陞建設一直以「服務自住客」為優先考量，堅持秉持「大建商不想做、小建商做不來，鉅陞一次為你包辦」的精神，推出專屬的「All In One一條龍」及「五大有感」的服務，包括住戶從簽約開始，就能透過鉅陞官網會員制度，查詢24小時工程直播、繳款進度，交屋後則有專屬社區APP可以線上繳款、報修等。鉅陞建設針對有客變需求的住戶，也安排了名宅設計團隊提供住戶專屬3D透視圖、兩種客變選材和一本家具風格建議書，讓住戶可以預先了解自己的房子完工後的樣貌。 

▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

「鉅陞青山旭」專案以41.79坪的樣品屋為例，強調鉅陞致力打造的「有感建築」，其中一環「設計有感」的具體呈現為戶戶配有通風鞋櫃，「褚董堅持不限坪數、格局大小，每戶都要配有這項設備，以提高住戶的生活品質。」室內空間因邊間規劃，加上客餐廳達11米面寬、縱深7米，以及挑高3.4米，使得空間整體採光明亮通透；開放式廚房讓視覺更加延伸，還可容納6至8人尺寸的餐桌，讓住戶能在周末假日號召親朋好友來家裡共享美食、活絡感情。 

▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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鉅陞董事長了解建材十分影響居住環境與品質，因此「鉅陞青山旭」特別使用豪宅等級隔音工程，包括樓地板高度規劃達20公分，並配上法國知名建材品牌WEBER制音墊，以及全室鋪上德國太格木地板；窗戶則是選用日本三協氣密窗搭配5+5mm LOW-e玻璃，讓住戶不易受到外部的噪音干擾，得以享受寧靜的生活氛圍。 

▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

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「鉅陞青山旭」的主臥室設計也十分有特色，像是41.79坪的主臥室尺度達3.7坪，衣櫃收納尺度近4米，加上三面皆可下床，空間寬敞、動線十分流暢。而且為了與文心森林公園相互輝映，特別規劃24席的宜居陽台，將不同花期的花草依序種植，如此一來，一年四季不同時節都能擁有不同的顏色表現；至於許多人擔心的維護問題， 鉅陞建設也早就做好準備，首先提撥給政府8年的宜居陽台維護基金，每兩年會輔助社區申請提撥，另提供3年保固期，期間內每三個月就會定期與住戶預約維護保養時間，讓人無需煩惱相關事宜。 

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入主台中七期是很多人的夢想，然而七期土地取得不易，通常建商會推出大坪數、高總價個案，對消費者來說門檻相對拉高許多；但距離文心森林公園僅160公尺的「鉅陞青山旭」，不僅擁有七期優雅舒適的生活品質，更是此區珍稀的小坪數、低總價宅邸，外加鉅陞建設祭出指定戶別全訂製付款，以及專屬的「All In One」服務，讓「鉅陞青山旭」成為想加入七期生活圈的民眾們的夢中情房。

▲▼台中,七期,鉅陞建設,鉅陞青山旭,ALL IN ONE,有感建築,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

青山旭
詳細資訊：https://bit.ly/4bKPm8j

關鍵字：台中七期鉅陞建設鉅陞青山旭ALL IN ONE有感建築ET即賞屋中區ET即賞屋

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