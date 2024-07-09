ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

超派炸雞創始店收攤！超甲組分店開45天也掰了　超哥連收2店

▲▼ 。（圖／翻攝自超哥FB）

▲YouTuber的超哥（黃伯超）。（圖／翻攝自超哥FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超），旗下開設的「超派炸雞」先於5月收掉台中逢甲夜市的店面後，驚傳位於西門的創始店也收攤。此外，超哥的日本料理店「超甲組」通化店也開幕短短2個多月就關店。

超哥過去在影片中表示，位於西門町昆明街的「超派炸雞」創始店從2023年5月開幕後都是跟妻子親自經營，第一個月的營業額高達120多萬元，之後每月都破百萬，事後於2023年底交給有「更生人的傳奇」、「監獄風雲傳奇」之稱的「鑽石師」接手。

▲▼超派炸雞昆明店促銷排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲超派炸雞創始昆明店。（圖／記者許靖騏攝）

然而，「超派炸雞」創始店近日卻鐵門緊閉，許多顧客到場後卻發現沒有開店，甚至連來兩天都吃了閉門羹。據《三立新聞網》報導，超哥經紀人表示，西門店租約到期才停業，將考慮更換店址或往夜市進軍。據了解，繼5月台中店關閉後，「超派炸雞」還有鳳山店及員林店。

此外，「超甲組」通化店於今年4月17日在北市大安區通化街開幕，卻在5月底收攤，目前店面也將轉開別間餐飲店。

「超甲組」的臉書粉專上，宣傳通化店地址的貼文僅到5月30日，但從5月31日開始就沒有通化店，可見通化店確實已關閉，僅開幕短短45天。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字：YouTuber超哥超派炸雞關店倒閉

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

超派炸雞創始店收攤！超甲組分店開45天也掰了　超哥連收2店

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超），旗下開設的「超派炸雞」先於5月收掉台中逢甲夜市的店面後，驚傳位於西門的創始店也收攤。此外，超哥的日本料理店「超甲組」通化店也開幕短短2個多月就關店。

1小時前

疑建商搞鬼！中山店家前腳收公文後腳接電話：要不要都更

新中山商圈恐團滅？北市中山商圈近年來發展成為40大特色商圈之一，不過近來卻傳出疑似遭到建商與投資客惡意大量檢舉，指出商家不符合土地使用分區條例，商家也陸陸續續收到都發局公文要求限期改善，但商家前腳才剛收到都發局的公文，後腳竟馬上接到建商電話詢問，是否有意願都更，讓店家質疑根本就是建商看上中山商圈的都更大肥肉。

4小時前

團購主介紹費1戶3萬↑　建商老董：這世人沒看過這種買氣

網紅團購熱潮擴大，搭上預售市場買氣強強滾，開始出現亂象。高雄受惠台積效應，產業陸續進駐，在產業利多話題下，熱門案一開案就出現預約客搶購，不但潛銷前就有團購主先開團收集看屋名單，入場看屋後人手一戶成常態，團主介紹費也收到手軟。

4小時前

買預售屋「3原因」讓她後悔了！一票搖頭：你要感謝當初的決定

已經買了房，卻感到後悔。女網友發文表示，自從買了房子，她每個月要扛的房貸就占了薪水的45%，讓她少了儲蓄的樂趣，且她後來才發現同事買的中古屋好像更好，因此她就有點後悔。該篇文章曝光後，掀起網友討論。

5小時前

小孩不佔床！10年房務卻嘆「應收更高費用」　一進房嚇壞：全屎味

一名網友擁有10年的房務資歷，經常會碰到有客人抱怨，小孩不佔床，應該要免費，對此他不以為然，洋洋灑灑列出9大理由，直言「小孩的收費要比大人更貴才是。」

5小時前

中山商圈恐團滅！上百店家遭檢舉　疑投資客「加速都更」手法

新中山商圈恐團滅？位在北市中山區的好土書店，經營至今已有3年時間，未料卻傳出從今年4月開始就被同一位民眾大量惡意檢舉商家不符合土地使用分區條例，商家也陸陸續續收到都發局公文要求限期改善，只要未在2月內進行調整改善，就將重罰。只是細看相關規定，中山商圈內沒有一家店家合法，未來恐全面臨停業命運。

6小時前

新案半年內完銷真的嗎？　專家曝關鍵

台股衝上2萬點，市場游資充沛，又有對通膨的預期，加上新青安助攻，房市買氣噴發以致今年快銷案衝高，根據實登統計，台南今年有5筆快銷案都不到半年就實登百分百完銷，專家分析，控制總價加上戶數不多成關鍵。

7小時前

怕電費爆！冷氣每天只吹6小時　網曝「1行為最耗電」：不如開整天

夏日炎炎，家家戶戶難免開冷氣，電費帳單也讓人心驚，有網友指出，在外面租房，室內坪數約8坪，冷氣習慣開傍晚6時到晚上12時，共6小時，好奇如果改成整天開著，會比較耗電嗎？還是開開關關比較耗電？貼文一出，內行人給出解答，最耗電的瞬間就是啟動冷氣的時候，如果是1、2小時回來又開，才是最耗電。

7小時前

七都自備款一表看懂　晚3年買房新竹人最慘、台中少1台車

房價有感成長，購屋族自備款壓力也大增，據統計尤其是新竹縣市，從購屋總價鑑估值來看，晚3年買房，需分別多準備215.3萬元、167.7萬元的自備款，位居七大都會區之首，台中也不遑多讓，晚3年買房要多準備85.2萬元。

8小時前

單價只差7000元破百萬！　七期豪宅最貴3成交戶都在同社區

台中七期重劃區陸續出現開發商高價獵地，地價站穩300萬元俱樂部，過去被業界認為房價委屈低估的七期，再次重返市場焦點，甫進場就創下天價的新預售案「寶輝101 Theater South」再揭露99.3萬元的成交單價，信義房屋專家認為，9字頭其實位列七期行情。

10小時前

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」..

中山南西商圈爆「大規模被檢舉」..

回饋已購客換屋　業者證實：「看..

超派炸雞創始店、超甲組驚收攤　..

歐弟1.18億賣天母豪宅　「帳..

租屋電費「每度6.63到8.4..

地表最美房仲！　竟是上市櫃公司..

怕電費爆！冷氣每天只吹6小時　..

中山南西商圈百家店「被同1人檢..

台中豪宅群南移現象浮現　單元重..

ETtoday房產雲

最新新聞more

超派炸雞創始店、超甲組驚收攤　..

建商搞鬼？中山店家收公文後接電..

團購主介紹費1戶3萬↑　建商老..

買預售屋「3原因」讓她後悔了！..

小孩不佔床！房務卻嘆「應收更高..

中山商圈遭檢舉　疑投資客「加速..

新案半年內完銷真的嗎？　專家曝..

怕電費爆！冷氣每天只吹6小時　..

七都自備款一表看懂　晚3年買房..

單價只差7000元破百萬！　七..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366