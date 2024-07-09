超派炸雞創始店收攤！超甲組分店開45天也掰了　超哥連收2店

▲YouTuber的超哥（黃伯超）。（圖／翻攝自超哥FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱全台最有錢YouTuber的超哥（黃伯超），旗下開設的「超派炸雞」先於5月收掉台中逢甲夜市的店面後，驚傳位於西門的創始店也收攤。此外，超哥的日本料理店「超甲組」通化店也開幕短短2個多月就關店。

超哥過去在影片中表示，位於西門町昆明街的「超派炸雞」創始店從2023年5月開幕後都是跟妻子親自經營，第一個月的營業額高達120多萬元，之後每月都破百萬，事後於2023年底交給有「更生人的傳奇」、「監獄風雲傳奇」之稱的「鑽石師」接手。

▲超派炸雞創始昆明店。（圖／記者許靖騏攝）



然而，「超派炸雞」創始店近日卻鐵門緊閉，許多顧客到場後卻發現沒有開店，甚至連來兩天都吃了閉門羹。據《三立新聞網》報導，超哥經紀人表示，西門店租約到期才停業，將考慮更換店址或往夜市進軍。據了解，繼5月台中店關閉後，「超派炸雞」還有鳳山店及員林店。

此外，「超甲組」通化店於今年4月17日在北市大安區通化街開幕，卻在5月底收攤，目前店面也將轉開別間餐飲店。

「超甲組」的臉書粉專上，宣傳通化店地址的貼文僅到5月30日，但從5月31日開始就沒有通化店，可見通化店確實已關閉，僅開幕短短45天。