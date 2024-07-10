東海大學新宿舍花5億！一學期「4人房28K」　學生傻眼：寧願租屋

▲台中東海大學花5億打造全新宿舍，住宿費卻讓學生直呼太貴。（圖／東海大學提供）

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台中東海大學花5億打造全新宿舍下月啟用，但4人房住宿費一學期近2.8萬，讓學直呼太貴，寧願到外面租屋，也能有自己的單人空間。

據悉，新宿舍是綠建築，2棟9層樓設計簡約，有大片落地窗，採光好又有獨立書桌和衣櫃，還有小廚房能開伙。不過宿舍費不便宜，4人房一學期要2.78萬元，雙人房每人要4.1萬元。

而以4人房來看，1學期每月要4633元，學校附近的單人雅房，房租每月3600至3800元，學校宿舍貴近1000元。學生說，價格太貴，不如去外面租屋，也能有單人空間。對此，東海回應，宿舍除了設施全新，還包括水電和寒假的費用，所以才訂這價格。

東海總務長柯耀宗指說，新宿舍具有「家」的氛圍，透過群組式空間設計，從個別寢室到群組生活空間，包含共用廚房、起居室、交誼廳、研討室、健身活動空間等，空間規劃也搭配東海住宿主題村、博雅書院等住宿學習方式，讓學生從生活中共膳、跨系共學，落實博雅生活教育。

此外，也有網友列出「最便宜大學宿舍排行榜」，網友稱台體大是台中最便宜，據《NowNews》報導，台體大每學期7200元、台中教育大學在7600元到1萬元、勤益大學為9900元到1.2萬元，而台中科大最便宜，6人房每學期6500元，台體大在台中的國立大學排第三。

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