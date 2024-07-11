天母富人9千萬買北投摩斯店面　對面陶板屋喜開1.6億求售

▲新北投站「摩斯漢堡」整棟以9000萬元交易 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北投捷運站周圍，有許多日系連鎖餐廳，其中摩斯漢堡整棟近期以9000萬元交易，專家分析，買家應是看上中短期收租、長期改建的效益。另外，摩斯對面的陶板屋樓店更貴，開價1.65億元，但還沒賣掉。

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新北投捷運站旁、光明路上「摩斯漢堡」整棟以9000萬元交易，建物共有3層，權狀80.6坪，土地則移轉約29.6坪，換算單價達304萬元，使用分區為特定觀光商業專用區。

摩斯在該處經營超過10年，但店面過去未曾出現實價租賃紀錄。經查謄本，本次買方是2位在地自然人，戶籍登記在天母的豪宅中。

東森房屋北投中央加盟店房仲陳元信表示，新北投遊客非常多，假日人潮滿滿，店面效益高，特別的是日系風格濃厚，除了湯屋飯店之外，街邊店有相當高比例都是日系連鎖餐飲店家，包括摩斯漢堡、吉野家、爭鮮、大戶屋、SUKIYA、陶板屋，生意穩定。

陳元信指出，本次交易的摩斯透店位於光明路上，靠近中山路帶十字路口，地段精華，區域店面空置率低，且買賣釋出與交易量極為稀少，因此租金、成交價行情難以估算。

▲新北投站周圍有許多日系連鎖餐廳。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰認為，買方主要看上中短期穩定收租，長期改建的效益，摩斯兩側都還有產權相對單純的透店可整合，觀察近年也有建商看上該區老舊建物，像是2021年時有業者以7.3億元包下整棟「水紗蓮休閒旅館」，土地共208坪，使用分區一樣是特定觀光商業專用區。

陳炳辰說，旅館交易的土地單價達350萬元，本次交易的摩斯雖然土地小，還要歷經整合，但相對店面效益也不差，地價每坪304萬元還算是合理價碼。

而光明路「摩斯漢堡」對面的中國信託、陶板屋也在《591房屋交易網》求售，2店面都位於「捷運和樂」大樓，B1+1樓的中國信託共開價3.2億元，2樓的陶板屋則為1.65億元。

▲新北投高價店面整理。（表／記者項瀚製）

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