庫存1639戶拉警報　鳳山1區房價3字頭倒數　

▲鳳山預售加成屋庫存約1639戶，與上半年買賣移轉棟數828棟相比，庫存拉警報。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鳳山是高雄人口最多的行政區，購屋需求也相當旺盛，新建案推出往往短時間內就能完銷，根據統計，目前鳳山區的成屋大樓竟然僅剩518戶、預售1121戶。專家指出，購屋需求熱絡是新大樓供不應求的主要原因，1區還有3字頭可入手。

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大高雄不動產開發公會理事長洪光佐指出，鳳山是高雄人口最多的行政區，目前有35.5萬人，佔高雄市總人口的13%，買房子的需求本來就很大，加上因生活機能好，交通又便利，周邊大寮、甚至屏東市的人口也會往鳳山移動，形成鳳山的旺盛買氣。

根據高雄市代銷公會統計，鳳山成屋庫存只剩518戶、預售1121戶，合計約1639戶。與上半年鳳山區的買賣移轉棟數828棟相比，洪光佐表示，庫存水位確實很低，實際上鳳山每年可去化1500~2000戶，購屋需求也相當熱絡。

▲銳揚建設在鳳翔國小正對面推出的「銳揚新樂章」，7月將開賣，開價挑戰4字頭，創區域新高。（圖／記者張雅雲攝）

銳揚建築團隊總顧問林聰麟表示，鳳山新五甲特區因鄰近77期重劃區與五甲核心商圈，又離亞灣不遠，可迅速連結前鎮區的夢時代、大遠百、草衙SKM、以及鳳山區的衛武營LALAPORT等百貨商圈，價格還在3字頭，吸引首購族搶進。

此外，區域內學區完整、綠覆比高，距離五甲交流道也不遠，方便南來北往，未來可透過捷運黃線與紅線串連，提高大眾交通便利性，也有重視交通機能的在地客購屋。



▲新五甲特區預售近年房價。（ETtoday製表）

若以土地價格來看，林聰麟指出，7年前，該區土地價格大約每坪20多萬元，區域首案成交價約15萬元，現在已經上漲到地價每坪50~60萬元，光是地價已大漲2倍。至於價格，像是永信建設、泰郡在該區銷售中新案，目前實登最高每坪36萬元，銳揚建設在鳳翔國小正對面推出的「銳揚新樂章」，7月將開賣，開價挑戰4字頭，創區域新高。

根據高雄實價網統計，目前該區預售均價為32.1萬元，洪光佐分析，目前的3字頭行情，對高雄首購族來說，也有不少吸引力。

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