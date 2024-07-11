食品大廠破產「牽拖老婆」　七期豪宅4772萬被法拍

記者陳筱惠／台中報導

台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產，繼位於大雅區的廠房隨後以1.21億元被法拍後，關係企業的「水蛙田農產」名下房地也遭法拍，底價1.5億元，如今負責人謝勝騏老婆因擔任連帶保證人，持有的七期豪宅被銀行團聲請進入法拍。

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▲勝騏食品工廠於2022年宣布破產，如今再傳出負責人謝勝騏老婆持有的七期豪宅也被法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

據法拍公告顯示，位於七期市政北一路、就在台中市議會旁的豪宅「惠宇天青」5樓戶，總坪數123.89坪、含2平面車位，因清償債務強制執行事件，以總價4772萬元進入法拍市場。

查閱相關判決書，謝勝騏夫妻皆以公司名義並由2人擔任連帶保證人，積欠至少土地銀行2000萬元、合庫1000萬元、中小企銀1.02億元、第一商業銀行600萬元，並且還有以此次被法拍的物件抵押，並有私人借貸4000萬元，檯面上的欠款就逼近2億元。

▲「惠宇天青」坐落於西屯區市政北一路上，專家認為首拍出脫機率不高。（圖／記者陳筱惠攝）

屋齡14年的「惠宇天青」，坐落於西屯區市政北一路，為七期早期推出的中古豪宅，身價直至2020年首度突破4字頭，去年11月高樓層戶別成交單坪價45.34萬元、總價5100萬元，創下社區最新單價。

此次法拍物件位於5樓，總坪數123.89坪、含2平面車位，底價4772萬元，拆算單價同樣落在4字頭，對此，寬頻房訊發言人徐華辰剖析：「如果以目前價格來說，單價跟高樓層價格差不多，該社區待售戶數也多，這樣來看總價超過4000萬元會成為首拍的阻礙。」

徐華辰進一步解釋：「法拍物件同樣也能貸款，但與央行規範相同，以台中市區目前修訂豪宅線為4000萬元，若投資人想進場，同樣會碰到限貸問題，以該物件二拍底價有望落在3800萬元，推測屆時才是一個比較好的出手時機。」

▲台中團膳公司勝騏食品破產後，旗下及關係企業廠房陸續進入法拍市場，如今連豪宅也難逃一劫。（圖／記者陳筱惠攝）

七期資深房仲謝兒政表示：「該社區視野最差的棟別就是法拍物件所在的棟別，以該社區行情來說該棟戶別的成交價都在4000萬元以下，該物件前棟可望市政北一路、後棟可望十字園道，中間就剛好卡在市議會建築物，要以超過豪宅線標出幾乎不太可能。」

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