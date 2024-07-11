才交屋入厝！社區群組「整天吵架」他傻了　眾人狂嘆：完蛋

▲社區群組整天有人吵架。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多新社區都有創群組，讓住戶溝通居住事宜。就有網友表示，朋友前陣子交屋入厝，管委會剛起步，沒想到這幾天，社區群組各種爭吵不斷，「反正整天正反兩方吵來吵去，社區沒什麼進步，大樓社區群組整天吵架正常嗎？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「新大樓社區群組整天吵架正常嗎？」朋友前陣子交屋入厝，管委會則是剛起步，「結果這幾天跟我說，他們社區群組整天在吵架」，像是對裝潢噪音的抱怨，對車位使用起爭議，以及對公設維護和物業費用的不滿。

一些住戶甚至還會公開批評其他人的行為，例如說某人的車子停得不好，或者樓上住戶走路太大聲。還有住戶請管委會委員加快決策速度，被管委會「情勒」，「管委會直接在社群情勒大家，說是無給職等等云云。重點是，根本沒人逼他們當啊！當選那天聽說他們笑咪咪的…」

現在社區群組整天正反兩方吵來吵去，社區根本沒什麼進步，令原PO不禁直呼「大樓社區群組整天吵架正常嗎？」問題引發討論，就有人直呼，「正常，所以我退群了」、「當八點檔的吃瓜群眾啊」、「第一屆管委會最好硬一點，太軟的叫他們自己辭一辭」、「我為了遠離這些低能，弄了間獨棟透天。」

有網友則表示，「快逃，這社區水準應該不怎樣」、「看吵架還比較有趣，我社區的整天有人要白嫖借車位，還有要借過夜的」、「還有告來告去的欸！吵架算啥」、「你們住戶是不是窮人比較多啊？我們社區從來沒吵過管理費的事情。」「車位不能放東西是常識，若覺得可以放的人多，你們要保重，社區爛掉機率很高」、「突然覺得我們社區住戶只在借車位很天使了。」