全台均價衝每坪35萬元　嘉義年漲23%最劇烈

▲嘉義縣在台積電拍板進駐後，以23.1%的年漲幅衝。（圖／中信房屋提供）

記者張雅雲／高雄報導

去年新青安上路後，全台房價扶搖直上。Q1全台平均房價高達35.19萬元，創歷史新高，且與去年同期的30.92萬元相比，漲勢相當迅猛。其中，嘉義縣在台積電拍板進駐後，以23.1%的年漲幅衝出，成全台房價漲幅大黑馬，就算挖出古蹟也澆不熄買氣。

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中信房屋研展室根據內政部不動產資訊平台，統計全台各縣市去年第一季和今年第一季的平均房價表現，結果顯示，今年第一季全台平均房價高達35.19萬元，創歷史新高。且與去年同期的30.92萬元相比，短短1年就上漲13.8%。

全台房價年漲幅最快的前5大縣市，嘉義縣以23.1%的年漲幅居冠，其後分別是苗栗縣19.3%、嘉義市18.2%、新竹縣18%和桃園市13.3%。

▲近一年全台平均房價漲幅TOP5。（圖／中信房屋提供）

中信房屋嘉義玉山加盟店店長侯新一表示，台積電、華泰名品城到嘉義投資，雖然今年初才拍板定案，但相關議題早就開始發酵，再加上嘉科、馬稠後產業園區、高鐵等利多題材的加持，與前幾年相比，嘉義縣市的房價確實上漲了很多。

東森房屋太保加盟店長葉彥廷指出，嘉義縣靠台積電跟外來低軌衛星廠商進駐帶動買氣，價量成長俱揚，儘管台積電第一座封測廠6月在地底挖出古蹟，第二廠仍繼續施工，古蹟帶來的影響不大，持續帶動買氣。

區域房市買氣主力在縣治特區、高鐵特區，預售案已經出現4字頭價格，中古房價持續緩漲，屋齡10年內大樓也要開價30初頭萬。

侯新一指出，雖然嘉義房價漲勢驚人，但比起周圍其他縣市，嘉義房價的CP值依然很高，以嘉義市區為例，總價800萬左右就能買到3房2廳的中古大樓華廈，總價1000萬元左右，就能買到屋況還不錯的中古透天。

中信房屋研展室副理莊思敏補充，苗栗縣、新竹縣則是受惠於竹科的高速發展及竹科買盤的外溢。至於桃園市，除航空城、捷運、新興重劃區等建設利多外，市府還積極推動桃園成為台灣首座運動科技創新城市，這也為桃園房市發展增添想像空間。

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