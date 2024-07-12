「仕偉第一綻」100米達捷運迴龍站　挺年輕人成最強的後盾

▲距離捷運迴龍站大約100米的新案「仕偉第一綻」，擁有低總價、近公園、成熟商圈環繞的優勢。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

軌道經濟的起點！距離捷運迴龍站僅100米黃金地段的新案「仕偉第一綻」，擁有低總價、靠近公園、周圍商圈成熟的優勢。作為中和新蘆線的首站，未來還將成為萬大線二期和桃園棕線的首站，讓置產在這裡的居民直接坐穩台北樞紐軌道經濟的「頭等車廂」，享受「三捷共構第一站」的重大利多。

對於事業正在衝刺的年輕人來說，置產在捷運站旁邊，除了縮短通勤的時間之外，建案保值性更是年輕人最強的後盾，不過放眼雙北，距離捷運百米內的新建案，已經相當稀少，如果未來居所緊鄰公園，那幾乎是珍貴地段。

▲「仕偉第一綻」座落中和新蘆線的首站，未來更是萬大線二期以及桃園棕線的首站，享有「三捷共構第一站」重大利多。

同樣事業衝刺期的是甜心主播朱琦郁，今日前進中和新蘆線首站的迴龍站替大家介紹稀有新案「仕偉第一綻」，基地距離迴龍捷運站大約100公尺內，步行就可以輕鬆抵達，重要的是，對於日日搭捷運的通勤族來說，首站優勢就是一路有位，至忠孝新生站大約只要30分鐘，坐穩台北樞紐軌道經濟。

▲「仕偉第一綻」基地擁有雙公園優勢，包含新北首座全齡森林系主題公園「三龍公園」。

「仕偉第一綻」基地的對面就是「宏慶公園」，再步行大約3分鐘，還有新北首座全齡森林系主題公園「三龍公園」，不僅擁有多樣化的遊戲空間，還有體健設施，能夠兼顧長輩及孩童的休閒需求。

▲基地步行10分鐘直達迴龍國民中小學，享有九年一貫的完整教育。

而在學區部分更是替家長省時省心，從基地步行大約只要10分鐘，就可以抵達迴龍國民中小學，這所學校提供九年一貫的完整教育，且以品學兼優的校風聞名，能讓孩子在起跑點上就佔有優勢。

除了優越的交通便利性，由於迴龍站開發比較早，相比重劃區常見的等待開發陣痛期，「仕偉第一綻」周邊的生活機成熟，大型鎖店如全聯、寶雅、星巴克應有盡有，美食小吃餐廳琳瑯滿目，輕鬆滿足日常所需。

▲「仕偉第一綻」周邊的生活機成熟，大型鎖店如全聯、寶雅、星巴克應有盡有。

仕偉建設與五率國際對新案相當用心，現場專案經理說：「我們針對建案平面規劃進行了多次討論和修改，並不斷提升建材品質，力求讓居民有歡迎回家的愉悅感。每個細節不僅追求實用性，還注重藝術氛圍的美感。」

▲「仕偉第一綻」推出市場主流的19坪～35坪、2~3房格局。

現場專案表示，「仕偉第一綻」位於迴龍捷運站2號出口約100米處，以市場主流的19坪～35坪，2~3房格局，基地面積約為525坪，公設方面仕偉建設以全齡化作為首要考量，規劃了挑高氣派的門廳、社區微型圖書館、兒童遊戲區和四季中庭花園，為住戶提供飯店式的度假生活體驗。

▲「仕偉第一綻」為了讓住戶有歡迎回家的感覺，每個細節除了實用性之外，還有著藝術氣息的美感。

此外，為了居民的安全，「仕偉第一綻」特別選用了曾榮獲「國家發明創作金獎」最高榮譽的「Alfa-Safe雙核心柱中柱」，大幅提升建築的耐震能力，同時也提供住戶15年的結構保固、3年的防水保固以及設備1年的保固，一切只為了讓購屋族住得更加安心。

▲「仕偉第一綻」採用「Alfa-Safe雙核心柱中柱」，守護住戶居住安全。

接著，就是大家最期待的開箱環節了！「仕偉第一綻」34.69坪、3房2廳的房型，一進門就能看到獨立式玄關，開放的客餐廳可連結前陽台，讓室內充滿明亮通透的採光，同時也提供充足的收納空間，每戶也都配置了大同氣密隔音窗，更能有效隔熱和隔音。

▲「仕偉第一綻」採用開放式設計，動線與建材皆精雕細刻。

走進廚房區，「仕偉第一綻」採用開放式設計，並配有櫻花三機，且3房戶型為邊間，讓整個空間感更加寬廣。主臥室除了享有三面下床的動線規劃外，還擁有獨立衛浴，並提供日本的TOTO衛浴和Husky的四合一暖風機，單層單戶獨立排氣規劃，讓衛浴空間始終保持舒爽乾淨。

▲最重要的是「仕偉第一綻」推出訂簽6%的優付方案挺青年成家。

最重要的是「仕偉第一綻」為了體貼首購族資金比較不足的問題，特別推出訂簽6%的優付方案，不僅要以基地條件成為年輕人最強的後盾，彈性的付款方案，更是要助首購族輕鬆成家。

仕偉第一綻

聯絡專線 : 02-8200-6588

接待會館 : 新北市新莊區中正路907號

官方網站 : https://station1.tw

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