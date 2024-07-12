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「仕偉第一綻」100米達捷運迴龍站　挺年輕人成最強的後盾

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲距離捷運迴龍站大約100米的新案「仕偉第一綻」，擁有低總價、近公園、成熟商圈環繞的優勢。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

軌道經濟的起點！距離捷運迴龍站僅100米黃金地段的新案「仕偉第一綻」，擁有低總價、靠近公園、周圍商圈成熟的優勢。作為中和新蘆線的首站，未來還將成為萬大線二期和桃園棕線的首站，讓置產在這裡的居民直接坐穩台北樞紐軌道經濟的「頭等車廂」，享受「三捷共構第一站」的重大利多。

對於事業正在衝刺的年輕人來說，置產在捷運站旁邊，除了縮短通勤的時間之外，建案保值性更是年輕人最強的後盾，不過放眼雙北，距離捷運百米內的新建案，已經相當稀少，如果未來居所緊鄰公園，那幾乎是珍貴地段。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲「仕偉第一綻」座落中和新蘆線的首站，未來更是萬大線二期以及桃園棕線的首站，享有「三捷共構第一站」重大利多。

同樣事業衝刺期的是甜心主播朱琦郁，今日前進中和新蘆線首站的迴龍站替大家介紹稀有新案「仕偉第一綻」，基地距離迴龍捷運站大約100公尺內，步行就可以輕鬆抵達，重要的是，對於日日搭捷運的通勤族來說，首站優勢就是一路有位，至忠孝新生站大約只要30分鐘，坐穩台北樞紐軌道經濟。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲「仕偉第一綻」基地擁有雙公園優勢，包含新北首座全齡森林系主題公園「三龍公園」。

「仕偉第一綻」基地的對面就是「宏慶公園」，再步行大約3分鐘，還有新北首座全齡森林系主題公園「三龍公園」，不僅擁有多樣化的遊戲空間，還有體健設施，能夠兼顧長輩及孩童的休閒需求。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲基地步行10分鐘直達迴龍國民中小學，享有九年一貫的完整教育。

而在學區部分更是替家長省時省心，從基地步行大約只要10分鐘，就可以抵達迴龍國民中小學，這所學校提供九年一貫的完整教育，且以品學兼優的校風聞名，能讓孩子在起跑點上就佔有優勢。

除了優越的交通便利性，由於迴龍站開發比較早，相比重劃區常見的等待開發陣痛期，「仕偉第一綻」周邊的生活機成熟，大型鎖店如全聯、寶雅、星巴克應有盡有，美食小吃餐廳琳瑯滿目，輕鬆滿足日常所需。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲「仕偉第一綻」周邊的生活機成熟，大型鎖店如全聯、寶雅、星巴克應有盡有。

仕偉建設與五率國際對新案相當用心，現場專案經理說：「我們針對建案平面規劃進行了多次討論和修改，並不斷提升建材品質，力求讓居民有歡迎回家的愉悅感。每個細節不僅追求實用性，還注重藝術氛圍的美感。」

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲「仕偉第一綻」推出市場主流的19坪～35坪、2~3房格局。

現場專案表示，「仕偉第一綻」位於迴龍捷運站2號出口約100米處，以市場主流的19坪～35坪，2~3房格局，基地面積約為525坪，公設方面仕偉建設以全齡化作為首要考量，規劃了挑高氣派的門廳、社區微型圖書館、兒童遊戲區和四季中庭花園，為住戶提供飯店式的度假生活體驗。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲「仕偉第一綻」為了讓住戶有歡迎回家的感覺，每個細節除了實用性之外，還有著藝術氣息的美感。

此外，為了居民的安全，「仕偉第一綻」特別選用了曾榮獲「國家發明創作金獎」最高榮譽的「Alfa-Safe雙核心柱中柱」，大幅提升建築的耐震能力，同時也提供住戶15年的結構保固、3年的防水保固以及設備1年的保固，一切只為了讓購屋族住得更加安心。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲「仕偉第一綻」採用「Alfa-Safe雙核心柱中柱」，守護住戶居住安全。

接著，就是大家最期待的開箱環節了！「仕偉第一綻」34.69坪、3房2廳的房型，一進門就能看到獨立式玄關，開放的客餐廳可連結前陽台，讓室內充滿明亮通透的採光，同時也提供充足的收納空間，每戶也都配置了大同氣密隔音窗，更能有效隔熱和隔音。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲「仕偉第一綻」採用開放式設計，動線與建材皆精雕細刻。

走進廚房區，「仕偉第一綻」採用開放式設計，並配有櫻花三機，且3房戶型為邊間，讓整個空間感更加寬廣。主臥室除了享有三面下床的動線規劃外，還擁有獨立衛浴，並提供日本的TOTO衛浴和Husky的四合一暖風機，單層單戶獨立排氣規劃，讓衛浴空間始終保持舒爽乾淨。

▲▼ 仕偉第一綻,桃園,龜山,五率國際地產,首購族,挺青年成家,捷運迴龍站,軌道經濟,仕偉建設。（圖／擷取自影片）

▲最重要的是「仕偉第一綻」推出訂簽6%的優付方案挺青年成家。

最重要的是「仕偉第一綻」為了體貼首購族資金比較不足的問題，特別推出訂簽6%的優付方案，不僅要以基地條件成為年輕人最強的後盾，彈性的付款方案，更是要助首購族輕鬆成家。

仕偉第一綻
聯絡專線 : 02-8200-6588
接待會館 : 新北市新莊區中正路907號
官方網站 : https://station1.tw
建築代銷：五率地產行銷-誠昕廣告

關鍵字：仕偉第一綻桃園龜山五率國際地產首購族挺青年成家捷運迴龍站軌道經濟仕偉建設

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