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前4月房仲營收破320億創10年新高　永慶：全台出現跟漲與補漲

▲台中房仲家數,房仲街邊店。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2024年1~4月全台房仲業營收達323.97億元，年增45.4％，創下10年新高，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

根據財政部統計不動產仲介業銷售額，也就是不動產仲介業服務費收入，2024年1~4月全台房仲業營收達323.97億元，年增45.4％，創下10年新高，顯示今年房市買氣相當熱絡。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，目前全台房市均出現跟漲與補漲效應，加上產業進駐、重大開發以及台積電設廠效應加持，推升房市表現。

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房市交易市況，過去大都以建物買賣移轉棟數來作為觀察指標，但另一指標則是房仲業營收，數據結合戶數與總價的加乘效果，更能直接反映房市交易狀況。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2024年前4月房仲業營收創10年新高，首突破320億元大關，房市熱絡程度可見一斑。

從近10年房仲業營收可以發現，2020年以前房仲業營收1~4月都不到200億元大關，但自2021年後每年前4月房仲業營收都在200億元以上，且2024年是近10年新高，首突破320億元大關，房市熱絡程度可見一斑。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明：「2022年1~4月房仲業營收首破300億元大關，2023年因《平均地權條例》修法，市場短暫出現觀望，但2024年前4月表現，不僅突破300億元，同時也創下近10年新高紀錄。」

▲▼嘉義「遠雄國寶」,嘉義高鐵站周邊大樓,嘉義高鐵附近大樓,嘉義房市,嘉義大樓,嘉義住宅,嘉義高鐵附近住宅,嘉義高鐵住宅。（圖／東森房屋提供）

▲從近2年全台各縣市房仲業營收來觀察，嘉義縣大增2倍最多，年增229.9%。（圖／資料照）

對於2024年上半年房市交易火熱，陳金萍說：「在經濟基本面穩定、出口暢旺、低利環境仍持續與股市挹注下，同時還有對未來通膨的預期心理發酵，最重要的是新青安點火，推升市場買氣。」

近一步觀察，若從近2年全台各縣市房仲業營收來觀察，嘉義縣大增2倍最多，年增229.9%，新竹縣成長超過1倍，新竹市也有8成以上的增長，成長幅度驚人。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前全台房市均出現跟漲與補漲效應。

而雲林縣與南投縣均有超過7成的成長幅度，高雄市、台東市則年增逾5成。陳金萍指出：「從這些數據可發現，過去房市交易熱區以六都與新竹縣市為主，但目前全台房市均出現跟漲與補漲效應，加上產業進駐、重大開發以及台積電設廠效應加持，讓市場看好區域房市發展，推升房市表現。」

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關鍵字：不動產房市營收買氣交易房仲業營收創新高購屋永慶房屋買氣

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