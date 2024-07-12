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在地等10年！淡江大橋將通車　首席「水悅日光」助年輕人成家立業

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片） 

▲在地人等了10年的國際級地標「淡江大橋」預計2025年將完工通車（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

「淡江大橋」預計2025年將完工通車，這座國際級地標讓在地人等了10年之久，如今圓夢在即，且隨著輕軌落成、淡北道路開通，未來還有輕軌的藍海線二期連接捷運紅線，擁有重大交通建設利多的淡水，可望擺脫被許多民眾詬病的交通黑暗期。

淡水有著美麗的自然風景，卻因為交通壅塞，使得很多想在此成家立業的年輕人都望之卻步。但是現在不一樣了！在輕軌、淡北道路以及淡江大橋開通加持之下，改善了交通的淡水將成為年輕人、購屋族的甜蜜好選擇。

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

▲淡水未來還有輕軌的藍海線二期連接捷運紅線，重大交通建設利多簇擁。

淡水將迎來嶄新的未來。甜心主播暨房產女王朱琦郁為大家開箱淡水新建案「水悅日光」，生活氛圍悠閒自在，自基地步行就可以抵達輕軌淡水漁人碼頭站，走路大約7分鐘則抵麗寶漁人碼頭廣場，除了可以在此欣賞美麗的自然海灣之外，還有藝文展覽空間，讓家長和小孩都能接受藝術薰陶。

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

▲「水悅日光」基地步行就可以抵達輕軌淡水漁人碼頭站，享受悠閒自在的生活氛圍。

對於通勤族來說，「水悅日光」基地開車大約1分鐘可抵淡江大橋，對於衝刺事業的年輕人而言，也可以通過台61線、台64線連接雙北、桃園機場等，大幅縮短了通勤時間，更能增加工作效率、享受生活品質。

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

▲「水悅日光」由淡水在地知名建商富庭峰建設投資興建，房型規劃1至3房。

教育部分，「水悅日光」的學區有「天生國小」以及「淡水國中」，天生國小更是步行就可以抵達；日常採買方面，則有沙崙商圈可滿足所有生活需求。

「水悅日光」是由淡水在地知名建商富庭峰建設投資興建，基地面積約193坪，規劃地上15層、地下2層的建築，房型規劃1至3房，為了給住戶最堅固的居所，在結構工程上採用東和鋼鐵及11號橋樑用鋼筋，並且施以連續壁工法，同時透過國家級第三方結構技師，全程駐點監督，使建築達到6級耐震，成為北台灣第一座榮獲耐震標章的建築。

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

▲▼「水悅日光」採用東和鋼鐵以及11號橋樑用鋼筋，成為北台灣第一座榮獲耐震標章的建築。

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

「水悅日光」更提供住戶5年的防水保固，不惜成本的建築規劃只為了讓住戶住得更安心、更放心。建材部分，「水悅日光」廚具戶戶搭載林內三機、諾德廚下式加熱器以及淨水器，還有家庭和諧機之稱的Bosch洗碗機，讓料理的時光不再成為生活中的負擔。

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

▲「水悅日光」建材配備不惜成本，採用媲美台北市豪宅的頂級規劃。

衛浴方面同樣也不馬虎，選用五星級飯店等級的日本TOTO全自動馬桶，德國dushholux淋浴拉門，以及土耳其hammam電熱毛巾架，搭配了高硬度、好清潔的石英石檯面，以及能夠維持室內乾燥的國際牌暖風機。現場銷售機領連立宸分析：「在地生根多年的建設公司富庭峰建設為了讓所有住戶有更好的居住品質，真的不惜成本，用了媲美台北市豪宅的頂級建材，讓客戶用最低的成本，享受最高檔的生活品質。」

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

▲輕軌漁人碼頭站附近還有不少藝文場域，包括沙崙文創園區、滬尾的藝文休閒園區。

連立宸表示：「過去淡水一直被交通的問題困擾，隨著世界級的地標淡江大橋即將要完工了，建案位置就是在淡水區的龍頭，更將是下一個新北人移居的新地點。」而且就在基地附近的輕軌漁人碼頭站，還有著不少藝文氣息場域，包括沙崙文創園區、滬尾的藝文休閒園區，生活機能十分優異。

▲▼淡水,淡江大橋,水悅日光,交通,建材,輕軌,淡北道路。（圖／翻攝自影片）

▲首付僅28萬元起的「水悅日光」，更加碼推出首次賞屋下訂，GOGORO機車直接帶回家。

位居淡江大橋首席，輕軌雙線環繞的「水悅日光」，得天獨厚的地理位置，不僅能坐享淡水未來的交通優勢，更擁有宜人居住的環境，讓國際級海灣景緻，成為生活中的日常，值得一提的是，首付僅28萬元起的「水悅日光」，目前推出首次賞屋下訂，GOGORO機車直接帶回家，是有著成家夢想的購屋族理想佳選。

水悅日光
聯絡專線 : 02-8626-0260
接待會館 : 新北市淡水區沙崙路97號
官方網站 : https://www.facebook.com/cicl85005759/
建築代銷 : 五率地產行銷

關鍵字：淡水淡江大橋水悅日光交通建材輕軌淡北道路

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