高雄新市鎮房價再創新高「47萬／坪」！專家：1區有新蛋黃雛型

▲台積電楠梓廠2025年將量產，工程師陸續南漂購屋。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期受惠台積電、橋科效應，高雄楠梓、橋頭房市超狂熱，房產專家何世昌就指出，高雄新市鎮其中一案，頂樓成交價來到47萬元／坪，直接創新高，「整體結構來說，我個人推測楠梓房價更上一層樓是遲早的事，而且已經呈現『新蛋黃』的雛型」，未來楠梓可能跟左營、鼓山一樣都是蛋黃價。

「高雄新市鎮房價再創新高！」馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，某案頂樓成交47萬元／坪，是新案最新單坪最高成交價，「房價漲速實在太快了，原因除了台積電題材持續發酵外，整體市場供需失衡嚴重也導致買房不斷追價。」

何世昌指出，高雄今年上半年推案量低，楠梓推案量更少，所以，他覺得不是橋頭超越楠梓，「等高大特區指標案開出後，楠梓新案房價又要翻新頁了」，強調「追高有風險，自己要衡量」。

從整體結構來看，他個人推測，楠梓房價遲早更上一層樓，而且目前已經呈現「新蛋黃」的雛型，「意味著楠梓未來房價不再是蛋白區房價，很可能與左營、鼓山一樣都是蛋黃價。」

事實上，台積電楠梓廠2025年即將量產，工程師陸續南漂購屋，像是楠梓以及橋科所在的高雄新市鎮，具產業題材，買氣超熱。新案一開案就一堆人去排隊搶看屋，還要靠關係才能擠進VVIP名單。就有置產客傻眼透露案場有多狂，現場什麼都不用介紹，買得到最重要。

其中，位於高雄新市鎮的某新案，去年11月開賣時，早鳥每坪售價大約28萬元，上月16日封盤，根據實登，成交價站上40萬元，均價約34萬元。據了解，該案封盤前有幾戶4字頭成交價，刷新區域新高。高雄市地政局表示，會辦理查核作業，後續將視查核結果，辦理揭露事宜。

允城國際事業協理楊忠儒觀察，區域有不少工程師購屋，2房多為置產客層，3房多為南漂工程師自住，且不喜歡機械車位，購屋大多選配平車。楊忠儒說：「不少北部科技業多抱著竹科經驗來購屋，對單價的接受度也較高。」預估未來成屋後4字頭不是問題。