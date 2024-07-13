「冷氣+循環扇」一堆人擺錯了！台電曝「1位置」更省電　

▲循環扇放的位置也是省電關鍵！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都知道，冷氣配循環扇能吹更涼更省電！不過台電粉專提醒，一票人都不知道，循環扇可要放對位置才行，首先是「冷氣出風口下方」，接著要往「最長對角處朝室內中央吹」，且呈現約45度仰角擺放，涼風可吹到更深的角落，便能快速調節室溫不均的狀況。

台電粉專《台電電力粉絲團》指出，其實循環扇也有守財位，「冷氣+循環扇一起使用」，既可以幫助室內空氣對流，進而提高冷房效果，又可以消暑又守財。

粉專先說明原理，因熱空氣上升、冷空氣下降，藉由循環扇的扇葉及設計，可以吹出螺旋柱狀的強力風，因此適合「帶動室內空氣流通」與「增加空氣循環」。

事實上，很多人都把循環扇放錯位置，粉專曝3大關鍵，「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側；「房內最長對角處朝室內中央吹」，須呈現約45度仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

最後，粉專提醒，可將變頻冷氣設定為「自動模式」，溫度設定在26至28度之間即可，每調高1度C就省電6%，還有定期清潔冷氣濾網很重要，避免灰塵過多影響冷房效果。