透天厝整修半年！她怕打擾「想送禮給鄰居」　一票秒推：錢最實在

▲原PO因房子整修想送禮給鄰居，不少人建議直接給紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者郭卉寧／綜合報導

如果家中整修時間太長，你會準備小禮物給鄰居嗎？就有一名網友表示，之前買下二手透天厝後，陸續整修約半年，而隔壁鄰居的休息時段是白天，剛好和施工重疊，想買點禮物當作賠禮，因此上網尋求意見。貼文曝光後，一票人都直言，比起送食物或禮券，「現金最有誠意！」

原PO在Dcard發文指出，之前買下二手的27年透天厝，因此房子陸續整修約半年的時間，而整修前雖然有告知周遭住家，但隔壁鄰居是上晚班，施工又幾乎都在白天進行，難免會打擾到對方，所以想買一些小禮物當作賠禮，「鄰居是中年女性，想問如果要送禮，應該送吃的或是日用品嗎？或有其他建議？」

對此，不少人認為心意最重要，可以買點小禮盒或給禮券，「買個小禮盒就好」、「心意、笑臉最重要」、「水果比較合適，餅乾禮盒也可以」、「等到施工完後，送傳統的布丁蛋糕，說聲施工期間打擾了」、「我覺得你可以送禮券～全聯or家樂福禮券，然後再一個小小的禮物」、「投生活禮券一票（家樂福/全聯/大潤發/愛買） 看哪個離家最近，鄰居一定會去採買生活用品」。

但也有人表示，比起送吃的或小禮物，直接包紅包才是最實在的選擇，「絕對是紅包」、「我家都包紅包」、「紅包2600+微笑」、「只有現金才是最有誠意的」、「有用的耳罩+紅包」、「當季水果禮盒，順便包個紅包過去」、「搞那麼複雜，包紅包最實在，看到現金就是爽啦」。