台中海線百億案封盤1年　重新開賣每坪最高＋7萬

▲總銷120億元大案「聯悦馨」供給765戶，在開盤後短短6個月內銷售470戶後封盤。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中港特區2022年928檔期進場、總銷120億元大案「聯悦馨」供給765戶，在開盤後短短6個月內銷售470戶，當時最高單價飆上40.7萬元，突破在地認知，業者當時並未趁勝追擊，反而直接封盤，如今重新開盤，預售開價來到42~47萬元，換句話說每坪最高加價7萬元。

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根據《樂居》統計，近2年台中全區房價成長24%，海線基期相對低，漲幅也高於平均，如沙鹿漲幅達27%、清水33%，而這2年間重大建設利多不斷，包含捷運藍線快速拍板、好市多三店落腳海線，聯悦建設則是在近期藉熱鬧的蔦屋市集，重新開盤。

▲聯悦系列建案帶高海線房價，重新開盤的「聯悦馨」賞屋人潮洶湧。（圖／記者陳筱惠攝）

聯悦馨專案經理陳俊宇表示：「近期針對這區新大樓做過調查，驚覺入住率普遍都在8成以上擁有超高點燈率，自家最早完工的社區『聯悦聚』入住率甚至高達96%，打破一般人對新重劃區的既定印象。」

「新市鎮光這幾年新開的超商就有6~7家，接下來還有2間超過500坪規模的全聯要進駐，多種跡象皆證明，重劃區人流持續湧入，進入商業大發展期。」

至於1年前封盤，陳俊宇表示：「聯悦建設在台中港特區擁有1.4萬坪土地，在社區陸續興建下，適逢第二期作品『聯悦馥』進入交屋階段，因而封盤。」

▲業者針對新市鎮中心新大樓市調，驚覺入住率普遍都在8成以上，擁有超高點燈率。（圖／記者陳筱惠攝）

陳俊宇也指出：「現在沙鹿、龍井區都已出現單價5字頭的個案，反觀海灣的市鎮中心不僅是擁有高容積的重劃區，還有大型商場、各式大型建設，上市建設公司品牌、品質規模都不輸人，站穩4字頭已可預期。」

不過，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜坦言：「聯悦系列建案帶高海線房價，但目前區域新成屋平均成交單價僅叩關3字頭上下，預售屋銷況仍偏向個案表現。」

不過觀察實價登錄，遠雄造鎮案基地1833 坪的「遠雄星呈」，供給663 戶，最低價也要30萬元，均價已達34.53 萬元，最高成交價來到39萬元。而與該建設約10年前首案「遠雄之星1」最低價7.99萬元、平均1字頭相比，房價漲幅已經超過300%。

▲房仲業者則認為，目前區域新成屋平均成交單價僅叩關3字頭上下，預售屋銷況仍偏向個案表現。（圖／記者陳筱惠攝）

紀光烜說：「範圍涵括梧棲、清水的台中港特區『新市鎮中心』，在大型開發商如遠雄、長虹、聯悦建設相繼推案後，截至累計供給1萬4504戶，拉長時間來看，3年內還將增加6000戶量體，目前區域銷售中新建案共有8案，雖然基期低，但賣壓相對高。」

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