ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中海線百億案封盤1年　重新開賣每坪最高＋7萬

▲▼ 台中港特區,房價,聯悦馨,新市鎮中心,投資,海線,房價,遠雄,房市,蔦屋,開盤 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲總銷120億元大案「聯悦馨」供給765戶，在開盤後短短6個月內銷售470戶後封盤。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中港特區2022年928檔期進場、總銷120億元大案「聯悦馨」供給765戶，在開盤後短短6個月內銷售470戶，當時最高單價飆上40.7萬元，突破在地認知，業者當時並未趁勝追擊，反而直接封盤，如今重新開盤，預售開價來到42~47萬元，換句話說每坪最高加價7萬元。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

根據《樂居》統計，近2年台中全區房價成長24%，海線基期相對低，漲幅也高於平均，如沙鹿漲幅達27%、清水33%，而這2年間重大建設利多不斷，包含捷運藍線快速拍板、好市多三店落腳海線，聯悦建設則是在近期藉熱鬧的蔦屋市集，重新開盤。

▲▼ 台中港特區,房價,聯悦馨,新市鎮中心,投資,海線,房價,遠雄,房市,蔦屋,開盤 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯悦系列建案帶高海線房價，重新開盤的「聯悦馨」賞屋人潮洶湧。（圖／記者陳筱惠攝）

聯悦馨專案經理陳俊宇表示：「近期針對這區新大樓做過調查，驚覺入住率普遍都在8成以上擁有超高點燈率，自家最早完工的社區『聯悦聚』入住率甚至高達96%，打破一般人對新重劃區的既定印象。」

「新市鎮光這幾年新開的超商就有6~7家，接下來還有2間超過500坪規模的全聯要進駐，多種跡象皆證明，重劃區人流持續湧入，進入商業大發展期。」

至於1年前封盤，陳俊宇表示：「聯悦建設在台中港特區擁有1.4萬坪土地，在社區陸續興建下，適逢第二期作品『聯悦馥』進入交屋階段，因而封盤。」

▲▼ 台中港特區,房價,聯悦馨,新市鎮中心,投資,海線,房價,遠雄,房市,蔦屋,開盤 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者針對新市鎮中心新大樓市調，驚覺入住率普遍都在8成以上，擁有超高點燈率。（圖／記者陳筱惠攝）

陳俊宇也指出：「現在沙鹿、龍井區都已出現單價5字頭的個案，反觀海灣的市鎮中心不僅是擁有高容積的重劃區，還有大型商場、各式大型建設，上市建設公司品牌、品質規模都不輸人，站穩4字頭已可預期。」

不過，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜坦言：「聯悦系列建案帶高海線房價，但目前區域新成屋平均成交單價僅叩關3字頭上下，預售屋銷況仍偏向個案表現。」

不過觀察實價登錄，遠雄造鎮案基地1833 坪的「遠雄星呈」，供給663 戶，最低價也要30萬元，均價已達34.53 萬元，最高成交價來到39萬元。而與該建設約10年前首案「遠雄之星1」最低價7.99萬元、平均1字頭相比，房價漲幅已經超過300%。

▲▼ 台中港特區,房價,聯悦馨,新市鎮中心,投資,海線,房價,遠雄,房市,蔦屋,開盤 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房仲業者則認為，目前區域新成屋平均成交單價僅叩關3字頭上下，預售屋銷況仍偏向個案表現。（圖／記者陳筱惠攝）

紀光烜說：「範圍涵括梧棲、清水的台中港特區『新市鎮中心』，在大型開發商如遠雄、長虹、聯悦建設相繼推案後，截至累計供給1萬4504戶，拉長時間來看，3年內還將增加6000戶量體，目前區域銷售中新建案共有8案，雖然基期低，但賣壓相對高。」

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！　必學「地價換算房價」最簡易公式

關鍵字：台中港特區房價聯悦馨新市鎮中心投資海線房價遠雄房市蔦屋開盤

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

控樓上鄰太吵！男提告求償10萬　還做「時段分貝標準」要求遵守

新北市一名劉姓男子控訴，樓上的徐姓鄰居自103年起不定時製造工具、拖拉桌椅、走動等噪音，經多次反映請求注意，但徐依然故我，劉男因此提出告訴，求償10萬元，並要求徐禁止再發出噪音，還自行制定分貝標準，要求晚間10點後至翌日早上7點間，不得超過全頻35分貝、低頻27分貝。新北地院法官審酌後，駁回劉男請求，判其敗訴。可上訴。

2分鐘前

財政部：他益信託房地符合5條件　「可視自住」適用優惠稅率

財政部核釋，他益信託房地若符合5大條件，包含受益人為委託人配偶或已成年子女，且領有身心障礙證明等，受益人視同房地所有權人，該信託房地可適用較優惠的自住稅率，課徵地價稅、房屋稅。

16分鐘前

三鐵共構！台中烏日首座社宅　「榮泉安居」預計117年完工

國土管理署日前表示，截至113年2月底止社宅已達9萬6510戶，預計今年底可達成12萬戶目標，同時中央也積極興建台中社宅，工程案陸續在4月底開工，而台中烏日區首座社會住宅「榮泉安居」，具有三鐵共構優勢，預計117年完工，可供206戶民眾申請入住。

46分鐘前

「1戶1億」市場歸隊　睽違7年！台中再傳將推百坪預售案

股房雙飛，根據主計總處最新預測，2024年台灣超額儲蓄衝上4.2兆元，資金狂潮下，熱錢部份湧進不動產市場。被視為領先指標的豪宅市場，台中睽違7年再現金字塔頂端的預售案。

59分鐘前

出遊住飯店「進房前會不會先敲門？」　一票搖頭：我才是住客

入住飯店時，你會先敲門嗎？就有一名網友指出，和家人出遊時，進入飯店房間前都會先敲門、說「打擾了」，因此好奇其他人是否也有這種習慣。對此，網友意見分為兩派，其中一部分人搖頭直呼：「完全不迷信！」

2小時前

日賣100碗賺不到錢！麵店老闆歎「全拿去繳房租」：像替房東打工

市場成長得多快，房價就漲得多猛。大陸餐飲業去年營收較前年暴增20.4％，但仍有許多店家面臨經營壓力。一名上海麵店老闆就感歎，就算每天賣出100碗麵也賺不了錢，因為這些收入全拿去繳房租。

2小時前

搬進男友家遭嫌「都不付水電費」　妹子喊：沐浴乳我買的！遭網轟

有些情侶穩定交往一段時間後，便會選擇同居，其中也有人會直接住進另一半家裡，一名女網友表示，跟男友的爸媽住在一起，男友每個月會給1萬元的收活費，最近聽到男友媽媽私下抱怨，她住進來用水用電，卻都沒有支付費用，但生活用品其實都是她在買，求問「一定要付錢嗎？」貼文掀起討論。

3小時前

無經驗可「房仲真的好賺嗎？」　過來人曝經驗：不是買賣房子而已

做房仲可以賺到錢嗎？近日有網友發文表示，她常看到徵才廣告，寫明房仲的薪水可以達5萬元，但為什麼很多人做著做著就離職了？有沒有房仲可以分享經驗？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

3小時前

全家租房！母狂念「要存一半薪水」未來買房　24歲女爆心累

一名女網友日前感嘆，從出生至今家裡都是租房，直到今年畢業開始上班後，母親就經常念叨，要她每個月存一半的薪水，作為未來的買房基金；然而，現在的房價令她卻步，不禁無奈直呼「只能說現在年輕人生活很不易，我還是躺平好了？」

3小時前

台中海線百億案封盤1年　重新開賣每坪最高＋7萬

台中港特區2022年928檔期進場、總銷120億元大案「聯悦馨」供給765戶，在開盤後短短6個月內銷售470戶，當時最高單價飆上40.7萬元，突破在地認知，業者當時並未趁勝追擊，反而直接封盤，如今重新開盤，預售開價來到42~47萬元，換句話說每坪最高加價7萬元。

3小時前

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

32度沒吹冷氣「電費驚呆500..

1.3萬買下廢棄儲藏室　裡面全..

表弟買17坪2房2衛「他勸改1..

興富發再砸近38億　搶下七期市..

高雄版「天空之城」真的有住戶！..

薪水35K養一家四口！全場見1..

北屯洲際段土地「風向球」　教會..

原廠認證！1家電「別找人拆機洗..

南科搭上AI熱潮營收創新高　「..

百萬YouTuber全台首店開..

ETtoday房產雲

最新新聞more

控鄰太吵！男做「時段分貝標準」..

財部：他益信託房地符合條件　適..

三鐵共構！台中烏日社宅預計11..

「1戶1億」市場歸隊　睽違7年..

進飯店房間會敲門嗎？一票搖頭

麵店老闆歎「賺的錢全繳房租」：..

搬進男友家遭嫌「都不付水電費」..

無經驗可「房仲真的好賺嗎？」　..

全家租房！母狂念「要存一半薪水..

台中海線百億案封盤1年　重新開..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366