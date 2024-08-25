搬家後一直生病　一家四口入住3個月才知家具甲醛超標

▲埃娜與丈夫帶著2名孩子搬進新家，但卻發現小孩不斷生病。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一家四口2024年搬進新家之後，2個孩子經常生病，甚至其中一人連續病了2個月，直到入住3個月後才發現問題與致癌化學物質甲醛有關。30多歲女子埃娜（Ena Lee）說，她的建築師朋友前來住處作客期間打開櫥櫃，立刻直呼「哇，好重的甲醛味」。

新加坡CNA、8視界新聞網報導，這種氣味被很多人稱為「新家的味道」，經常出現在木質家具中，這類家具由膠合板等材料製成，加工過程會使用甲醛，遇到高溫或炎熱天氣時，甲醛等有害化學物質就會被釋放出來。

埃娜一家人的安樂窩就這樣變成一場噩夢，2個年紀還小的孩子不斷生病，兒子還連續病了2個月。在聽到建築師朋友說了這番話之後，她立刻聯繫室內設計公司想解決問題，但對方始終稱氣味最終會消失。

埃娜上網購買消除甲醛的凝膠和去除異味的活性碳，但問題依舊存在，經空氣品質專家檢測，家中甲醛濃度遠高於安全水準。最後，她花費約1000新幣（約新台幣2.4萬元）找來相關人員塗上有助分解甲醛的特殊溶液，經7小時處理，空氣中的甲醛濃度才降至安全範圍內。

只不過新加坡當地似乎有越來越多屋主尋求類似協助。專門協助處理室內甲醛去除的公司HelpToClean透露，案件數量較去年增加70%。

針對短期接觸甲醛的健康風險，專家指出，若濃度超標，可能出現皮膚刺激、眼睛不舒服等症狀，也可能罹患支氣管炎，出現呼吸困難或是氣喘發作。至於長期影響，OneCare Medical執行長Jimmy Chew指出，有研究顯示甲醛是致癌物質，可能導致白血病等癌症。