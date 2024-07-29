女房客身體被看光！變態房東裝8針孔偷拍洗澡　手機連線狂看

▲丹尼爾家中多處安裝針孔相機，讓他隨時透過手機查看拍攝到的畫面。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡現年68歲男子丹尼爾（Poon Lee Daniel）把住處其中一個房間出租給29歲馬來西亞女子，儘管妻子同住一屋簷下，他不但以幫忙打掃為由多次進出女房客的房間，還在家中各角落先後裝設8個針孔相機，包括浴室熱水器、廁所以及她的房間等處，偷拍女房客上廁所、洗澡、換衣服的畫面。

8視界新聞網報導，馬來西亞29歲女子前往新加坡打工，2019年租下丹尼爾住處其中一個房間，但入住之後，發現丹尼爾每個月都會使用備用鑰匙進出她的房間，理由是幫忙打掃、換燈泡、清潔電風扇等等。這狀況起初讓她感到不太自在，但後來認定這是出於他的好意，選擇相信他，因此就沒放在心上。

直到2021年4月21日這天，她在房間意外發現冷氣機旁有個小孔，懷疑丹尼爾裝設針孔相機，立刻通知男友與表姐，隨後男友報警處理。警方到場後，丹尼爾也坦承安裝針孔相機，觀察女子在家中的一舉一動。

經查，丹尼爾在2020年4月至2021年1月期間透過網路購買8個針孔相機，並安裝在住處客廳、浴室、廁所以及受害者房間內，讓他隨時透過手機查看針孔相機拍攝到的畫面。換句話說，他可以看到受害女子上廁所、洗澡、換衣服的過程，且其中一個針孔相機就裝在熱水器上，由上而下偷拍她洗澡。

受害女子得知後被看光之後氣到發抖，當日就搬走，警方同日逮捕丹尼爾，並從他的手機與電腦發現部分影像與照片。丹尼爾面臨3項偷拍罪狀，在認罪之後，被國家法院判處坐牢10個月。