台南Q2房市續攀！建物買賣移轉破7千棟　歸仁「2大亮點」超夯

▲歸仁區住宅需求旺盛，主因為有重大建設和發展計畫的推進，2大亮點像是三井Outlet和沙崙AI產業專區定案，預估未來帶來大量的就業機會。（圖／台南市地政局提供）

記者陳致平／綜合報導

台南市房地產市場在2024年第2季持續強勁，最新數據顯示，建物買賣移轉棟數達到了7,670棟，較前季6,865棟成長11.73%，同比去年同期更增長了41.67%，市場活躍，投資信心強。南市土地買賣筆數達到14,569筆，季增率15.95%，年增率16.02%，市場對土地資產的需求高。

▲南市第2季房市持續攀升 。（圖／台南市地政局提供）

據台南市地政局指出，安平區、永康區、安南區成為本季房屋交易量前3名，安平區建物移轉棟數達到1,005棟，季增率46.08%，年增率高達206.40%，新屋移轉佔比達50.95%，新建住宅市場活躍，增長潛力大。永康區雖然較前季減少9.30%，但移轉量仍有985棟，年增率18.67%，房地產市場需求相對穩定。

在新屋移轉佔比方面，歸仁區、佳里區、安平區皆逾50%，高於全市平均值36.61%。值得注意的是，歸仁區新屋移轉佔比達79.02%，為全市平均值的2倍。

根據統計顯示，歸仁區新建住宅需求旺盛，其原因不外乎是近年來多項重要建設和發展計劃的推進，像是沙崙智慧綠能科技城、三井OUTLET等重大項目的落成，以及未來規劃的三鐵共構及成大沙崙醫院、公立K-12全雙語學校、量子科研中心等建設，商業、醫療、生活機能更加完善及增加就業機會，為區域增添購屋需求。

地政局長陳淑美說明，台南市各區域房地產市場均呈現穩健增長的趨勢，這反映出市府在區域發展和資源配置上的合理性和有效性。未來隨著台南市發展和建設的持續推進，不動產市場有望繼續保持良好的增長態勢，地政局將密切關注房地產市場的動態變化，強化市場的監管，確保市場的穩定運行，保障居民的住房需求。