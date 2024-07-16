台積人還未到　楠梓空屋數不減反增

▲據內政部最新數據顯示，2023年下半年整體空屋率較上半年下降約0.06個百分點，以左營區表現最為亮眼。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電楠梓廠預計2025年量產，台積宅發威空屋率也跟著變化。內政部最新數據顯示，高雄2023年下半年整體空屋率較上半年下降約0.06個百分點，以左營表現最為亮眼，為唯一減少破千棟的行政區。空屋數增加最多的則是楠梓，自住型人口還沒進駐，空屋增加421戶。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

根據內政部最新公布的2023年下半年低度用電住宅（俗稱空屋）統計，高雄市設有房屋稅籍，但卻閒置的空屋比率出現下降，相較上半年減少約0.06個百分點，以左營區表現最為亮眼，空屋率下降1.28個百分點，空屋數減少1089棟。緊隨其後的是橋頭區和前金區，分別下降1.13和0.68個百分點。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，左營區是距離台積電廠區、楠梓科技產業園區最近的蛋黃區，因而更加帶動剛需與租屋需求強勁，另外左營邊陲區，像是左營舊城南門圓環一帶，近年新大樓供給旺盛，相比熱門商圈更好入手，亦為區域增添不少自住買氣。

空屋率下降第二的橋頭區，陳揚智指出，橋頭區自帶橋科利多，亦同屬台積電概念區，主要新建案供給集中在橋頭新市鎮，房價比楠梓來的親民，頗受首購族青睞，整體外溢效應也帶動區域人口快速攀升。

▲高雄2023年低度使用住宅宅數變化。（圖／台灣房屋集團提供）

另外一方面，觀察主要行政區中，空屋比率攀升最多的前3區，第一名為前鎮區增加0.48個百分點，其次為楠梓區及岡山區，雙雙增加0.37個百分點。

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆指出，高雄空屋率增加前3名的行政區，雖然同樣有建設利多拉抬買氣，但由於區內重點項目仍需一段時間才能完全落實，再加上區域房價快速攀升，自住買家進場態度更為謹慎，現階段入住上述區域的民眾以投資族、置產族居多，這種情況就會導致空屋率呈現上升趨勢。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式