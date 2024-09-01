身邊的人都買了！她怕房價漲「準備好卻買不起」　網嘆：我也焦慮

▲原PO因為買房一事感到焦慮。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

買房並非易事，近日有網友發文表示，她一直有意買房，但是因為家中有一些狀況，她實在沒辦法把所有的存款都拿去買房，且就算要買，也只敢選7、800萬元的房子，她現在為了買房一事感到焦慮，她應該先買沒這麼喜歡的房子嗎？是不是現在不買，以後就買不起了？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「買不起房的憂慮」為標題發文，提到她已畢業一段時間，年薪有8、90萬元左右，預計在35、36歲時買房。

不過原PO說，身邊同學靠著家裡幫忙開始買房，同事也因為擔心房價漲而開始購屋，因此她就心想，會不會等到她準備好時，卻已經買不起房？她說自己並非無存款，只是家裡的狀況讓她無法將所有錢都拿去買房子，且就算要買，也只敢挑7、800萬元的房子。

原PO直言，若要以這個預算買桃園的房子，那屋齡都已經偏高，而且也沒有讓她特別喜歡的，她應該先買沒這麼喜歡的房子嗎？如果她現在不趕快買，會不會以後就買不起了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我前陣子跟你一樣焦慮買不到房，最近買到了更焦慮，還多了壓力」、「人生買車房及娶嫁都急不得，一急反而容易因小失大」、「我也是很焦慮，但是現實又有很多考量無法馬上進場買房，真的常常想到都睡不著」。也有網友建議，「如果可以進場了就先進場吧」、「只要看多房市就先買，先買小，就跟股票一樣，你沒投錢進去，那漲跌都跟你無關」。