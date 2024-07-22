1929坪北士科壯闊水岸地標！「士科大院.」國際團隊打造超越大直宜居親水生活

▲北市目前最後一塊重劃區北士科，近期由新潤興業推出的新案「士科大院.」備受注目。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

許多人都嚮往水岸生活的居住環境，名模王心恬也不例外，她笑說常看到社群PO文在遊艇上辦生日派對慶祝，覺得既好玩又羨慕並心想「如果這裡是『家』該有多好？」其實在台北市就有這樣的環境，就在擁有高科技產業蓬勃動能，同時享有迷人水岸美景的北士科重劃區「新洲美段」，秀麗水岸與陽明山、關渡平原等地形成了獨特的自然風光，未來還有科技園區的產業加持，讓王心恬也對新洲美段直呼「相當令人期待」，更迫不及待地前往此區的新建案「士科大院.」接待中心參觀！

「士科大院.」現場接待副理曉豪表示，北士科是台北市目前最後一塊重劃區，土地利用劃分為政府用地、住宅用地及﻿﻿科技產業專區，目前專區積極招商中，已有許多知名國際企業、上市櫃公司及知名品牌建商入主，像是金仁寶、新光人壽、國泰、華固等，其中金仁寶將設立55層超高地標總部大樓，與即將開發的新光人壽大樓園區，兩者預計規劃豐富度可比擬101的百貨商場，支援性服務業空間中包含餐飲、日用零售、健身服務等，不僅挹注區域生活機能，更能一次滿足民眾購物、休閒、時尚的生活需求。

AI議題熱燒，北士科當然不落人後，副理曉豪表示，有消息傳出台北市長蔣萬安已向輝達邀請進駐此區，提供T12地號成立研發中心，可望帶動大量就業機會，進而產生住宅需求，在市府大力推動之下，北士科未來前景看好。

不只有如同信義區的繁華熱鬧，新洲美段還有大都市中難得一見的水岸景觀，更有別於其他水岸的特色優勢，副理曉豪說明，新洲美段採用國際超級堤防設計，不像一般傳統的高牆築防工法，北士科水岸是透過緩坡填土增加高度，使堤防結構更為穩固的同時，還能讓視野延伸至河川綠地，漫步河岸的行路感相當遼闊舒適，是目前其他區域難以複製的獨特生活氛圍，未來有望成為北市最美河岸特區。

地處新洲美段的「士科大院.」完美符合像王心恬這樣愛山、愛水又喜歡享受繁榮生活機能的人，由新潤興業特別邀請國內外頂尖團隊共同打造而成，基地面積達1929坪為北士科線上建案裡最完整基地開發，知名豪宅大師呂建勳操刀設計兩棟地上22層、地下5層的雙塔式建築，基地四面臨路擁有完整街廓且皆退縮約10到15米棟距，留下的空間則由吳書原景觀設計栽種綠植，走進「士科大院.」就像走進公園，走出社區就能親近河堤，彷彿置身城市綠洲，愜意生活感油然而生。

公設則邀請世界頂尖的酒店設計先驅美國HBA擔綱規劃，不光有浮島式水晶迎賓大廳、圖書室、交誼廳等，更有渡假感泳池，為社區引入大量自然光線呼應天光水景的環境氛圍，B1設有咖啡廳，在泳池畔喝杯飲料，氛圍感超級chill，讓住戶有如置身萬豪、四季、洲際酒店等高檔飯店的生活體驗。「士科大院.」工程建造上則選擇了曾負責台灣高鐵、台北捷運建設以及台北之星的日本前三大營造團隊大林組，以嚴謹的施工品質給住戶安心保障。

「士科大院.」室內格局分別為2、3、3+1房，坪數落在26至53坪，53坪、3+1房2廳3衛的房型入口處旁設有玄關，可以作為鞋櫃或存放日常用品的地方，保持居家整潔。客廳銜接餐廳採開放式設計動線流暢且大氣。位於邊間的戶型擁有三面採光的絕佳優勢，客廳的大片落地窗連結前陽台，使得起居空間加倍明亮通透，非常適合家庭聚會或休閒娛樂。「+1」空間可依照住戶個人需求彈性調整，規劃成書房、小孩房或是多功能室。

53坪3+1房的三間臥室尺度都相當寬敞，且每間臥室皆有三面下床的動線設計，加上良好採光，不僅便利實用也提供了明亮、舒適的居住感受；其中兩間臥室皆配有獨立衛浴形成雙套房格局，滿足不同家庭成員需要隱私空間的生活需求，主衛浴更是配置奢華獨立浴缸，再次加強日常生活也能充滿渡假感。

新潤興業精工打造「士科大院.」，建築從裡到外皆由國際級大師團隊打造，給予住戶尊榮生活質感，並擁有城市中珍稀的水岸綠地資源，未來更能享有北士科所帶來的龐大成長動能。新潤興業為了讓喜愛水岸生活的購屋族能更輕鬆入主，還祭出「低首付」限量優惠方案，讓王心恬笑說要立刻約上親朋好友一起預約參觀。