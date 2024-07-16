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抓到了！新青安1502件涉違規　住商：主在殺雞儆猴

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲財政部今（16日）公布「新青安」涉嫌違規件數，房仲業者認為殺雞儆猴意味濃，示意圖 。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳筱惠／綜合報導

針對各界關注「新青安」貸款傳出投機、炒房等事宜，財政部今（16日）公布，各公股銀行輔以政府資料清查結果顯示，總計1502件涉有違規，其中涉有出租情事1332件，人頭戶170件，房仲業者認為，稽查結果占整體貸款件數約達2.3%，對房市實質影響有限，殺雞儆猴意味濃。

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財政部調查指出，此次查核是督導公股銀行參照相關規範，首波先就去年8月1日起至今年3月31日已核貸的新青安貸款案件，由公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件確實清查，輔以政府資料勾稽並比對結果，初步查核出租情事計1332件、人頭戶計170件，總計1502件未符自住使用個案。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲本次稽查結果占整體貸款件數約達2.3%，對房市實質影響有限 。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，本次稽查結果占整體貸款件數約達2.3%，對房市實質影響有限，應僅是透過殺雞儆猴，讓購屋人不至於浪費政府美意。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「新青安撥貸數6月首度下滑，且下滑幅度高達1成，顯示在政府在推出打炒房『組合拳』之下，震懾市場投機買氣，但下半年更面臨美國總統大選，政經局勢面臨巨變，市場下半年能否延續上半年熱度，端看新政府會如何因應。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，「新青安」政策讓資金變得更寬鬆，對於房市具有明顯刺激的效果。但轉租戶、人頭戶的出現，也讓新青安傳出最嚴格更正版本，對違規戶貸款成數將從8成調降為7成，貸款年限從40年直接砍半，新青安貸款利率1.775％調升至2.5%，甚至高於一般房貸最低利率等，大方向不變下，遏止投機客，混入新青安亂象。

▲▼ 看房,買房,看屋,預售,代銷 。（圖／記者項瀚攝）

▲轉租戶、人頭戶的出現，也讓新青安傳出最嚴格更正版本。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：新青安貸款稽查房市財政部人頭轉租房市房貸

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