台南遠悅飯店1.1億賣同業　創區段今年最貴交易

記者張雅雲／高雄報導

台南近年觀光發達，旅客絡繹不絕，飯店、旅館甚至一房難求。根據實價揭露，位於中西區「遠悅飯店」1月以總價1.17億元成交，新買家則是與「耀西文旅」同一負責人，近3年中西區旅店總價最貴交易。專家表示，單價15.7萬元，堪稱相當便宜。

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▲位於中西區「遠悅飯店」1月以總價1.17億元成交，為近3年中西區旅店總價最貴交易。（圖／記者張雅雲攝）

近年台南有多家商旅、飯店對外釋出求售，2022年以來，已有4棟商旅售出，多分布在中西區，其中「遠悅飯店」1月以總價1.17億元成交，創今年中西區最貴房地交易，也是近3年中西區旅店總價最貴交易。

該飯店前身為「華茂商旅」，再改為「卡樂家旅店」，最後由「遠悅飯店」接手，根據實登，該飯店地坪180坪、建坪748坪，屋齡55年，總價1億1750萬元，共有76房77衛，每坪15.7萬元，實登並特別備註為建物價格1000萬元，土地1億750萬元，換算地價59.7萬元。

▲台南近年飯店交易。（ETtoday製表）

據了解，新買家為西西西有限公司，與台南2021年成立的耀西文旅為同一代表人，都具飯店業背景。目前該飯店正在整修中，外界預估仍為經營旅宿業為主。

台灣房屋台南東門加盟店長蔡裕荏表示，中西區是台南最早發展的區域之一，商業機能相當發達，光是新美街上名店就非常多，也是台南知名觀光熱區，近年觀光人潮絡繹不絕，且周邊景點、餐廳多，方便旅客步行就能到達。

▲中西區是台南最早發展的區域之一，商業機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

蔡裕荏表示，附近土地行情大概50~70萬元，還有地上物價值，新買家的入手價也算略低於區域行情。

在地仲介透露，台南觀光業發達但近年成功售出商旅並不多，最主要的原因就是CP值不算高，開價都偏高，目前市場以總價來看，總價2億元以下較受歡迎，尤其若已經閒置一段時間未營業，內部也需要經過裝修，重新整修費用高也會拉長待售時間。

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