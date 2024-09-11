買650萬台北房　被嘲笑浪費錢「10年後漲3倍」！他曝價差全場驚呆

▲當年買房被嘲笑。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

房價居高不下，尤其是雙北市，即使小坪數物件也可能破千萬，想在雙北買房難度越來越高，一名網友表示，10年前買了台北市兩房，含車位650萬元，而且靠近捷運站，當時大家都取笑他；然而，2個月前樓下剛成交，同樣是2房含車位，總價居然高達2015萬元，當年酸他的人全都閉嘴了。

原PO在PTT發文，10幾年前在台北市買了一間房，2房含車位總價650萬元，在捷運站旁邊，買完後被身邊的朋友嘲笑，說他被套牢、貪便宜、以後賣不掉等等，「尤其是我父母，我幾乎被罵慘了」；如今房價水漲船高，2個月前樓下成交，同樣是2房含車位，成交價2015萬元，「當年酸我的人全部傻眼加噤聲」。

他坦言，當年因為沒錢，所以才買小坪數，「當時想法很簡單，只是想要迅速有一間自己的房子，但我就是沒錢啊，有錢我直接買100坪，現在直接增值到上億元」。感嘆現在的年輕人，如果要在雙北買房，沒有家人幫忙，真的會很辛苦，「隨便新房子，一間超小的房子都上千萬，除非願意買超舊超偏僻的物件」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「其實答案很簡單先求有在求好，量力而為，房地產還是位置位置位置，地點好機會多」、「沒錢的年輕人唯一解，近捷運老公寓」、「小換大或外圍換內圈啊，如果個人薪資成長快就換，不夠快至少還有安身立命之處」、「都是自己的問題，你買不起但是別人買得起」、「錢比較多的人可以住近一點，錢少就住遠一點，你嫌遠別人也嫌遠啊，不就比誰錢比較多？」