地主戶持有9年解套！　「西華富邦」高樓層2戶7.3億賣出

▲大直指標水岸豪宅「西華富邦」6月揭露2戶高樓層交易，持有9年的地主戶一口氣入袋7.3億元。（圖／記者項瀚攝）

記者張雅雲／高雄報導

大直指標水岸豪宅「西華富邦」6月揭露2戶高樓層交易，2位不同自然人以總價約3.67億元各買1戶，平均單價244~245萬元，站穩200萬元俱樂部，也讓持有9年的地主戶一口氣入袋7.3億元。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」屋齡已屆9年，但因戶數多，高樓層單價高，所以還有部分餘屋待售，張旭嵐說：「豪宅高樓層或頂樓戶多半先由地主戶保留持有，等待合適的豪客，成交價格也常是同社區高價。」

其中，6月揭露的2戶高樓層交易，由2位不同自然人以總價約3.67億元各買1戶，平均單價244~245萬元，持有9年的地主戶一口氣入袋7.3億元。在地推估，「西華富邦」為台北萬豪飯店董事長董事長劉文治、富邦建設合作興建。此次高樓層2戶賣家為劉姓自然人，研判是劉文治名下。

若對照同樓層交易，隔壁含裝潢戶在2021年時以每坪233萬元成交，新買方每坪高出近10萬元，短短3年就高出5.2%，等於光1戶房價就多付2000多萬元。

▲2024台北摩天豪宅交易。（圖／翻攝自台灣房屋集團）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，「西華富邦」30樓以上單價行情落在220萬元起跳，以地主戶交易來看，該社區近1年平均成交單價約為每坪215萬元，實價最高紀錄是2015年每坪290.6萬元。

而今年台北摩天豪宅交易案共有9筆，其中8筆單價都站上200萬元俱樂部。葉沛堯表示，近來股市站上2萬點新高，高資產族群獲利了結後，滿手資金加上熱錢充沛，房地產兼具自用與抗通膨功能，成為資產配置的好去處。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式