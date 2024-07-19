北市：屋頂違建「隔3房」優先查拆

▲北市建管處表示，屋頂既存違建擅自裝修並隔出3房以上者，優先查拆。（示意圖／資料照）

文／中央社

台北市建管處17日表示，北市屋頂既存違建擅自裝修並隔出3房以上者，近年成立專案並持續優先查拆，但若配合改善至2房以下並加裝住警器，則可列入分類分期列管。

建管處17日發布新聞稿表示，單元數的認定，為具有「固定」門扇及壁體的臥室、儲藏、餐廳、廚房及其他類似性質等空間，且違建範圍內僅得配置2處以下的衛浴空間，以及1處無封閉具有起居室性質的空間。

▲建管處也表示，如果配合改善至2房以下並加裝住警器，可列入分類分期列管。（圖／記者李毓康攝）

若經認定違反上述規定者，建管處說，若所有人配合改善至2個以下使用單元，並於加裝住宅用火災警報器後，則可列入分類分期列管，否則優先查報拆除。

根據建管處統計資料顯示，2015年至2024年6月底，已處理北市2181件3單元違建案。

建管處長虞積學表示，為維護民眾居住安全，將持續優先處理涉有危害公共安全的屋頂3單元專案，並呼籲市民儘速配合改善，以免遭查報拆除。

▼北市在2015年至2024年，10年已處理2181件3單元違建。（示意圖，非當事違建／台北市建管處）