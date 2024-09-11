「透天厝 vs 大樓」喜歡哪一個？　網點出殘酷1關鍵

▲原PO心想，現在的人是不是都比較喜歡大樓？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果預算足夠，會想買透天厝、大樓、華廈還是公寓？近日有網友發文表示，姑且不論房價，似乎大多數人都比較喜歡買大樓，畢竟透天厝的CP值好像比較低。貼文曝光後，引發網友討論，「我喜歡大樓，高樓層」、「啊你是買得起透天喔」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在人都比較喜歡大樓嗎」為標題發文，提到若不管房價，大樓好像受到比較多人喜歡？因為若未來不確定會不會結婚，買透天厝的CP值似乎比較低，現在的人是不是都比較喜歡住大樓呢？

不過原PO也點出大樓的缺點，像是不能一出門就進車庫，都要去地下停車場；再來就是住大樓的話，要擔心住戶素質、樓上會不會有聲音。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我就不喜歡透天，喜歡大樓」、「大樓的優點就是有人幫收包裹和垃圾」、「大樓方便啊，不用等垃圾車，有人收信、收包裹，庭院、樓梯有人打掃」、「有管理員幫忙收包裹收外賣，大樓的好，住過就知道」、「年輕人喜歡大樓比較多，還要新的」。

也有網友回應，「喜歡透天別墅，新蓋的都有裝電梯」、「透天有庭院造景與車庫，夢寐以求」、「透天打掃麻煩 但還是住起來很自由」。

還有網友則認為，「是只買得起大樓，不是喜歡大樓」、「因為只買得起大樓」、「我就買不起透天啊」、「不喜歡，但就只能買得起大樓」、「不是喜歡大樓，是只能買大樓」、「我想要有車庫透天，問題是買不起」、「先不管房價高？就是因為房價高啊」。話題引發討論。