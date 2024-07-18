台中東區1條路僅3筆交易　金額就佔全區15％

▲台中市東區僅1公里的東英路近半年大筆金額交易達3筆，總價逼近10億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東區僅1公里的東英路近半年大筆金額交易達3筆，總價逼近10億元，佔了全東區房地15％以上，且3筆交易經查皆為建商屯糧，對此，信義房屋專家表示，東區在三井帶動下，隔一條旱溪地價相差20萬元，因此吸引建商插旗。

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台中市東區在大車站計畫帶動下，翻轉成功，加上後續Mitsui Shopping Park LaLaport 台中開幕後，周邊地價、房價更是漲價有感，建商佈局土地腳步開始朝向隔一條旱溪的九期重劃區邁進。

▲土地508.5坪現況為工廠建物的土地，則由時代建設以自然人名義，總價3.2億元拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄揭露，位於東英路上，本是鐵皮、工廠林立，近期卻出現3筆大額交易，分別由2間建商拿下，其中砸下總價6.259億元、取得7筆土地共計約850坪，經查，為寶佳機構旗下建商取得，平均取得單價落在約73萬元。

另一筆土地508.5坪，同樣是工廠建物的土地，則由時代建設以自然人名義，總價3.2億元拿下，3筆交易合計約9.5億元，據實登揭露1~6月份，正個東區房屋交易總共353筆，總交易金額58億元，光此3筆交易就佔了整區的15%，相當驚人。

▲砸下總價6.259億元、7筆土地共計約850坪的為寶佳機構拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

對此信義房屋湖濱公園店經理謝凱勛指出：「東區翻轉有感，三井LaLaport開幕的帶動下，房地價都有感提升，而觀察建商購地脈絡，往九期重劃區開始佈局，也因僅隔一條旱溪地價相差20萬元，因此吸引建商插旗。」

謝凱勛分析：「目前旱溪兩側，靠近台中車站的土地多為商業用地，容積高但單價也高，目前行情已達90萬元以上，且土地稀有，而僅隔一條旱溪的九期重劃區，住二土地雖未能與商業區土地相比，但以均價6~7字頭，仍相對吸引開發商。」





▲僅隔一條旱溪的九期重劃區，土地以均價6~7字頭，相對吸引開發商。（圖／記者陳筱惠攝）

台中資深土地開發表示：「確實是地價吸引建商，九期重劃區開發已久，過去不少工廠林立，但隨著東區人口回流，依照目前房價來觀察，若推出2~3房主流產品，5字頭房價沒什麼大問題。」

另外對於建商箱中的東英路，謝凱勛說：「九期重劃區主幹道有樂業路、東英路，中間有中山商圈供給機能，區段多為住宅區規劃，選在主幹道上的優勢也出列。」

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