用水資料註記空戶！換屋被國稅局抓到「無居住事實」補稅146.3萬

▲民眾經核准適用房地合一重購優惠，應注意重購之新房地於5年內不能改作其他用途或再行移轉。（圖／記者董美琪攝）



記者陳瑩欣、董美琪／綜合報導

為避免投資客炒房，財政部台北國稅局17日表示，因應房屋所有權人換屋需求，減輕民眾換購自住房地租稅負擔，所得稅法規定，個人出售適用房地合一新制之自住房地，並另行重購自住房地，可享重購退稅優惠。不過，民眾要注意重購之新房地於5年內不能改作其他用途或再行移轉，如經查獲，國稅局將追繳原扣抵或退還的稅額，「實際居住事實」也列為查核重點。

台北國稅局說明，個人換屋申請適用房地合一稅自住房地重購租稅優惠，必須同時符合以下條件：一、出售舊房地與重購新房地之移轉登記時間在2年以內，二、出售與重購之房屋均無出租、供營業或執行業務使用之情形，三、個人或其配偶、未成年子女於出售及購買之房屋辦竣戶籍登記並居住。其中應特別注意有關自住房地的認定，除需符合設籍及無出租等規定外，亦須有「實際居住的事實」，才符合適用要件。

台北國稅局舉例說明，納稅義務人甲君於108年6月20日以1400萬元取得A屋，於112年6月20日以1900萬元出售A屋，並於同年月30日以3200萬元重購B屋，甲君於同年7月10日申報112年個人房屋土地交易所得稅時列報重購自住房地扣抵稅額。

不過，經國稅局查核發現，甲君雖於109年7月5日將戶籍遷入A屋，但甲君持有A屋期間的用水資料是註記「空戶」，顯無居住事實，又甲君無法提供證明具有自住事實的相關證明文件，因此認定甲君無實際居住使用，與房地合一自住房地規定不符，故否准認列重購自住房地扣抵稅額，並予以補徵稅額146.3萬元【（成交價額1,900萬元—可減除成本1,452萬元—移轉費用30萬元）×35%】。

根據中央社報導，台北國稅局官員表示，曾有實際居住事實相當薄弱的案例，該戶水、電用量極低，給出的理由是天天去健身房洗澡，而且晚上很晚回家，所以不太需要用到電；但國稅局除了水電資料，也會根據不同面向判定有無居住事實。

最後，台北國稅局提醒，民眾經核准適用房地合一重購優惠，應注意重購之新房地於5年內不能改作其他用途或再行移轉，如經查獲，國稅局將追繳原扣抵或退還的稅額，若有疑義或不諳稅法規定，請洽各地區國稅局。