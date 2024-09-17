2千多萬房子竟變「別人家」！新竹7旬阿嬤誤踏「4陷阱」傾家蕩產

▲以房借貸設定「預告登記」，會喪失房子的所有權。

圖文／鏡週刊

台灣詐騙氾濫到無法無天，尤其是「投資詐騙」達11,775件居冠，占整體詐欺犯罪的3成，詐團不僅把民眾的財產騙光，再加碼「乾淨房（意即房貸全部還清的房子）」，將產權悄悄搬走。詐團偷天換屋行徑惡劣，本刊採訪受害的竹市7旬嬤，發現4大陷阱，民眾務必謹慎再謹慎，人生才不會因此變了調。

住在新竹市東區的72歲王鳳珠，因加入「飆股投資」LINE群組，不僅近千萬存款被騙光，詐團還慫恿她拿房子去當鋪借出1,600萬元再加碼投資，王鳳珠在虛構平台裡的花花世界被騙得團團轉，怎知最後「自己家」慘變「別人家」？本刊統整4大陷阱，民眾不可不慎。

陷阱1、設定「約定帳戶」

「不要隨意設定『約定帳戶』，民眾透過『約轉』，單日最高限額可轉出300萬元，這絕對是大忌！」消基會董事長吳榮達律師提醒，約定帳戶多是詐團利用他人提供的人頭帳戶，收取犯罪的不法所得，「我這樣說吧！人頭帳戶是詐騙犯罪中，不可缺少的一項工具。」吳榮達感嘆地說，透過人頭帳戶輸送犯罪所得，已在台灣氾濫成災，帳戶收購價年年上漲，從早期的5千元，如今高達30萬元。

陷阱2、帳號密碼傻傻給別人

王鳳珠因情感依附小成，又不善於網路操作，於是將帳號密碼都告訴小成，等於是拱手把錢送到別人口袋，「現在的車手，都是利用人頭帳戶在網銀轉帳。」律師郭羿廷解釋，詐團會將騙來的贓款，匯入A網銀帳戶，接著再馬上轉入B網銀帳戶，用這個方式設下「斷點」，可輕鬆把錢洗白，因警方只能對A帳戶（第一層）做警示，無法證明匯入B帳戶的錢是贓款。

陷阱3、「預告登記」致命一擊

銀行業和民間借貸，都必須遵守《民法》第205條規定，法定借貸利率上限為16％，然而當鋪業又另當別論，適用《當鋪業法》第11條規定，當鋪業者收取之最高年利率不得超過30％。

王鳳珠拿房子向當鋪抵押設定，借貸1,600萬元，年利率18％，每月還息24萬元，「這些都屬於當鋪借貸的合理範圍，但可怕的是王鳳珠任由當鋪設定『預告登記』，才是致命的一擊，因為她喪失了房子的所有權，無法自由移轉。」宏國德霖科技大學不動產經營系講師吳聲煌說，未來要買賣、贈與、拍賣等異動，都要經過請求權人的同意。

陷阱4、巨額借貸+擔保金，無力償還

更讓王鳳珠身心俱疲的是，如果遲未還錢，當鋪有權向法院聲請拍賣，而王鳳珠雖可聲請「假處分」裁定，亦即他人不得對房地產做出任何處分行為，儘管如此，王鳳珠想透過法院防堵，仍需支付大額擔保金。

「依據《民事訴訟法》，法院對『擔保金』的酌定，為請求金額（房屋價值）的3分之1，以王鳳珠的2千萬宅為例，擔保金就要6百多萬元。等於是自己必須掏錢出來，才能阻止自己的房子不要進入法拍。」律師郭羿廷說。



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