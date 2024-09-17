ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2千多萬房子竟變「別人家」！新竹7旬阿嬤誤踏「4陷阱」傾家蕩產

▲▼ 。（圖／）

▲以房借貸設定「預告登記」，會喪失房子的所有權。

圖文／鏡週刊

台灣詐騙氾濫到無法無天，尤其是「投資詐騙」達11,775件居冠，占整體詐欺犯罪的3成，詐團不僅把民眾的財產騙光，再加碼「乾淨房（意即房貸全部還清的房子）」，將產權悄悄搬走。詐團偷天換屋行徑惡劣，本刊採訪受害的竹市7旬嬤，發現4大陷阱，民眾務必謹慎再謹慎，人生才不會因此變了調。

住在新竹市東區的72歲王鳳珠，因加入「飆股投資」LINE群組，不僅近千萬存款被騙光，詐團還慫恿她拿房子去當鋪借出1,600萬元再加碼投資，王鳳珠在虛構平台裡的花花世界被騙得團團轉，怎知最後「自己家」慘變「別人家」？本刊統整4大陷阱，民眾不可不慎。

陷阱1、設定「約定帳戶」

「不要隨意設定『約定帳戶』，民眾透過『約轉』，單日最高限額可轉出300萬元，這絕對是大忌！」消基會董事長吳榮達律師提醒，約定帳戶多是詐團利用他人提供的人頭帳戶，收取犯罪的不法所得，「我這樣說吧！人頭帳戶是詐騙犯罪中，不可缺少的一項工具。」吳榮達感嘆地說，透過人頭帳戶輸送犯罪所得，已在台灣氾濫成災，帳戶收購價年年上漲，從早期的5千元，如今高達30萬元。

陷阱2、帳號密碼傻傻給別人

王鳳珠因情感依附小成，又不善於網路操作，於是將帳號密碼都告訴小成，等於是拱手把錢送到別人口袋，「現在的車手，都是利用人頭帳戶在網銀轉帳。」律師郭羿廷解釋，詐團會將騙來的贓款，匯入A網銀帳戶，接著再馬上轉入B網銀帳戶，用這個方式設下「斷點」，可輕鬆把錢洗白，因警方只能對A帳戶（第一層）做警示，無法證明匯入B帳戶的錢是贓款。

陷阱3、「預告登記」致命一擊

銀行業和民間借貸，都必須遵守《民法》第205條規定，法定借貸利率上限為16％，然而當鋪業又另當別論，適用《當鋪業法》第11條規定，當鋪業者收取之最高年利率不得超過30％。

王鳳珠拿房子向當鋪抵押設定，借貸1,600萬元，年利率18％，每月還息24萬元，「這些都屬於當鋪借貸的合理範圍，但可怕的是王鳳珠任由當鋪設定『預告登記』，才是致命的一擊，因為她喪失了房子的所有權，無法自由移轉。」宏國德霖科技大學不動產經營系講師吳聲煌說，未來要買賣、贈與、拍賣等異動，都要經過請求權人的同意。

陷阱4、巨額借貸+擔保金，無力償還

更讓王鳳珠身心俱疲的是，如果遲未還錢，當鋪有權向法院聲請拍賣，而王鳳珠雖可聲請「假處分」裁定，亦即他人不得對房地產做出任何處分行為，儘管如此，王鳳珠想透過法院防堵，仍需支付大額擔保金。

「依據《民事訴訟法》，法院對『擔保金』的酌定，為請求金額（房屋價值）的3分之1，以王鳳珠的2千萬宅為例，擔保金就要6百多萬元。等於是自己必須掏錢出來，才能阻止自己的房子不要進入法拍。」律師郭羿廷說。


更多鏡週刊報導
【理財專題】詐騙集團偷走我的房子　七旬嬤血淚控訴3千萬財房遭騙
【理財專題】猖狂詐團連房都騙　專家教戰3招保房術
【詐騙風暴3】退休師投資「生基位」　不僅被騙千萬連內湖宅都險被詐團打包

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日本兒童住宅墜樓事故頻傳　政府補助100萬日圓裝「防墜鎖」

最近日本頻傳兒童墜樓死亡的事故，尤其是窗戶、外部樓梯、陽台等最容易發生意外，光是30年以內9歲以下兒童從住家墜落的事故就高達170件，引起社會開始重視建築結構與居住安全。對此，日本政府透過修訂法規增加欄杆的最低高度；並透過各地方政府補助每戶家庭100萬日圓，設置防墜鎖。

2小時前

屏東2社宅決標！117年完工　車行5-6分到台鐵

屏東縣屏東市2社會住宅「永城好室」、「鶴聲好室」已在8月底順利決標，兩案的地點都相當便利，距離台鐵屏東站約車行5到6分鐘，預計完工時間是117年，分別可為屏東縣提供187戶和166戶居住單元，一共353戶。

2小時前

女大生搬新家「米奇衝出來」嚇到尖叫　12秒影片吸百萬觀看

英國愛丁堡大學3名女同學搬進新租屋處，沒想到入住之後驚覺家中有老鼠出沒，還發現牠躲進臥室衣櫃，當其中一人決定用腳踢了踢衣櫃，確認牠是否已經跑走，只見老鼠突然衝出來，把3人嚇到高聲尖叫。這段畫面曝光後引發網友討論，影片觀看次數至今衝破110萬次。

3小時前

許家印遭令還債　在港「發跡屋」遭香港高院批准出售！

香港高等法院16日批准出售中國房企恒大集團創辦人許家印在港的一間住房，作為償還債務之用。這間房子被視為許家印的「發跡屋」。

3小時前

新北公告地價漲幅！前3高：泰山、林口、鶯歌　漲破14%

新北市地政局表示，113年度公告地價漲幅僅次於桃園及金門；全市29行政區公告地價漲幅前3高的行政區，分別為泰山區14.79%、林口區14.41%、鶯歌區14.17%。

5小時前

2千多萬房子竟變「別人家」！新竹7旬阿嬤誤踏「4陷阱」傾家蕩產

台灣詐騙氾濫到無法無天，尤其是「投資詐騙」達11,775件居冠，占整體詐欺犯罪的3成，詐團不僅把民眾的財產騙光，再加碼「乾淨房（意即房貸全部還清的房子）」，將產權悄悄搬走。詐團偷天換屋行徑惡劣，本刊採訪受害的竹市7旬嬤，發現4大陷阱，民眾務必謹慎再謹慎，人生才不會因此變了調。

6小時前

存到300萬頭期「想買新北蛋殼區」　網看條件搖頭了：真的難

一名網友北漂超過10年，最近和妻子萌生在新北蛋白或蛋殼區買房念頭，預算約在1千萬出頭的電梯大樓，區域則是以通勤方便為優先考量。然而，眾人看完條件，大多直言很困難。

6小時前

房子曾非自然事故「客15字神回」！他笑了：想必有深刻領悟

過去很多人認為「福地宅」、「夜總會」抗性大，想多殺一點價。就有資深房仲表示，現在若要介紹「社區周遭有福地」或「基地前身是福地」等房子，都會在帶看前先告知客戶，避免浪費時間，但最近就遇到客人一聽到事實揭露後，直接回了超中肯一句，讓他不禁直笑，「能夠講得出這句話的客人，想必是對於房市有了深刻的領悟，成熟度先+50分。」

6小時前

家人沒贊助！她靠「4方式」賺錢　29歲終於買房：心裡很踏實

買房不是一件簡單的事，除了自己努力存錢，很多人也會靠父母贊助幫忙。近日就有網友發文表示，似乎不少人都因為家裡幫忙才有辦法買房，但有沒有人和她一樣，是全靠自己或和伴侶一起買的呢？貼文曝光後，引發網友討論。

6小時前

北市預售每坪均價破120萬　僅剩3區免百萬

台北市近1年預售每坪均價破120萬元，總交易破5000戶，賣了2148億元，年增逾2成。進一步觀察各行政區，目前只剩下文山、萬華、北投單價還在百萬內，其中以文山區每坪83.9萬元最便宜。

7小時前

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

2千多萬房子竟變「別人家」！7..

家人沒贊助！她靠「4方式」賺錢..

網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬..

楠梓土地版「萬售之王」身價驚人..

遠雄砸58億掃台中3664坪土..

曾是台南中西區最貴透天厝　近期..

限貸令房市急凍！　帥過頭呼籲3..

住飯店前必看！員工揭密7大危險..

13期重劃區成房價推手　南區明..

站上5字頭！　新北深坑房價創1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

日本兒童墜樓頻傳　政府補助21..

屏東2社宅決標！車行5-6分到..

搬新家米奇衝出來　女大生尖叫吸..

香港高院批准出售許家印在港「發..

新北公告地價漲幅　前3高：泰山..

2千多萬房子竟變「別人家」！7..

存到300萬頭期「想買新北蛋殼..

房子曾非自然事故　「客15字神..

家人沒贊助！她靠「4方式」賺錢..

北市預售每坪均價破120萬　僅..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366