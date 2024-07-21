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楚門的世界？這款家用監視器遭爆「看光光」　業者喊告：惡意造謠

台灣品牌家用監視器遭爆暴露隱私。（圖／翻攝業者臉書）

▲台灣品牌家用監視器遭爆暴露隱私。（圖／翻攝業者臉書）

圖文／CTWANT

近日有網友在社群控訴，某台灣品牌家用監視器會暴露隱私「看光光」，只要登會員就能看。對此，業者也做出回應，「攝影機的預設都為隱私，並且安裝過程中也沒有公開的選項。」

原PO在臉書社團《桃園爆報》發文，「看到媽媽社團分享的，如果家裡也是用這家的監視器，記得去檢查一下，不然被別人看光光囉！」貼文曝光後，不少人紛紛留言「扯欸」、「應該是不介意，分享自己生活的選項，不用緊張」、「楚門的世界」。

律師陳又新也提醒，「有人發現安裝這款監視器的房間、客廳倉庫都被動設定到『公開狀態』，影像與聲音一覽無遺，若有安裝的家庭，可以再去檢查一下自己的設定，是否從預設的不公開，轉設定成公開而自己不自知的，趕快設定回來，或聯繫客服設定教學。」

對此，監視器業者回應，「因被有心人士惡意造謠。特此說明：SpotCam攝影機的預設都為隱私，並且安裝過程中也沒有公開的選項，此篇文章所述不實，SpotCam已經在蒐集相關事證，並不排除提出刑事告訴。」

監視器業者表示，「SpotCam需經至少三個步驟與文字說明，才能公開攝影機。而設定可公開直播的用意有很多，尤其許多商業場所都可透過這個功能與客戶溝通，以前如日月潭旅客中心，也曾透過這個功能與大家分享景色。」

監視器業者說，「SpotCam一直都很注重使用者的隱私，希望大家不用受限如tplink、小米等中國品牌的攝影機，所以一直在隱私方面努力；除了通過台灣國家級的資安認證，也採用臺灣雲端，希望可以讓大家在使用攝影機時可以感到更安心。選擇公開的攝影機，在攝影機左上角都有標示顯示公開。可更明確為您說明此功能並非輕易誤觸就可設定的。」

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關鍵字：桃園爆報監視器看光光SpotCam周刊王

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