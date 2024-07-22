租屋處冷氣不涼！他自費更換「退租卻帶不走」　結局曝光

▲原PO已經退租。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著天氣越來越熱，冷氣對許多人而言，可說是不可或缺的家電。近日有網友發文表示，他租的房子因冷氣太舊，不但噪音大，且還不冷，因此他去年便自費1萬2000元，換了一台變頻冷氣，怎料前陣子要退租時，房東不但要求他將冷氣留下，且還不打算付錢。貼文曝光後，引發討論。

這名網友6月在PTT的Gossiping板上發文表示，他租屋處的冷氣實在太老舊，不但噪音大，且還不冷，因此就去尋求房東協助。然而房東當下不處理，因此他去年就自費、花了1萬2000元換變頻冷氣，並心想未來就算退租，也可以拆走，或是折舊賣給房東。

然而，原PO前陣子要退租時，房東卻要求他將冷氣留下，還不打算付錢，而新房客沒多久後就住進去，並已開始使用冷氣，因此「目前是在調解委員會調解中」。

原PO在7月13日再度發文，提到他當初詢問過房東4次「是否可以更換（冷氣）」，只是房東都沒有正面答覆，也就是對方沒有不同意，也沒有同意。事後房東則主張，舊冷氣其實還可以用、沒必要換，所以才沒有答覆，並說原PO擅自把冷氣換掉，所以要把新冷氣賠給他。

到了19日，原PO也發文更新狀況，「收到簡易庭判決文書了，最後430（民法第430條）成立，法官不採信房東冷氣堪用的說法」。最後，他拿到1000元的和解賠償，並拿回冷氣，「算是全身而退了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「讚啦！租客大勝利」、「下次記得把舊的留著，退租要裝回去」、「1000塊，房東真小氣」、「恭喜你贏了官司」、「還算公平，1000元拿個意思而已」、「恭喜全身而退，讚」。

不過原PO也強調，他的狀況或許只是「個案」，若有其他租客想要換冷氣，最好還是確認有和房東達成共識再更換會比較好。

本文經原PO授權引用