「營建股王」砸5.05億買13期土地　自曝：購地腳步不會停

▲剛躍上營建股王的海悅國際（2348）也在日前宣佈插旗南台中13期重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市多頭再起，激勵土地交易盛況，剛躍上營建股王的海悅國際（2348）也在日前宣佈插旗南台中13期重劃區，買下楓溪段378地號等6筆土地，總金額5.05億元。海悅國際開發總經理王俊傑表示：「該地才剛購入，尚無具體規劃。」

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據《公開資訊觀測站》，海悅購入的土地座落在向心南一街、永春東一路、龍富路二段上，總面積970坪，持分比例70%，交易金額5.05億元，交易對象為台信醫院管理股份有限公司及自然人。

王俊傑說：「台中無論是人口結構、產業發展，還是消費能力都在正向指標，房市自然具備相當的發展空間。此塊土地將再次與南悅建設攜手合作，且未來購地腳步不會停歇，北中南各地只要前景好，都會評估。」

▲新成交土地距新烏日高鐵站僅10分鐘車程，整體地段條件佳。（圖／記者陳筱惠攝）

中部土地7月大開紅盤，更吸引大批上市櫃建商搶地，1個月內包括海悅，還有興富發、達麗、新美齊、大城地產等建商都在台中大補土地庫存，合計投入金額超過百億元，建商獵地土地範圍遍佈三大屯區，包含北屯機捷特區、14期，南屯區13期、西屯區7期。

▲上市櫃建商7月獵地一覽表。

不過，與該地緊鄰的永春東一路、龍富路二段118坪角地，目前仍為台中市地政局所有，若要整合成完整三面臨路角地仍需等市府下半年有望公開標售。對此，王俊傑指出：「未來市府若有釋出會評估，但在手土地已足夠開發。」

謙仁不動產簡剴延指出：「房市走多，建商自然有儲備庫存的需求，加速土地交易動能，尤其回歸市中心的動能更是強烈，就像回到2020~2021年左右各上市櫃建商攻城掠地，從七期摩鐵一路買到各地幼兒園，重劃區成交量也不遑多讓。」

▲台中市土地交易暢旺，開發商獵地緊扣三屯區。（圖／記者陳筱惠攝）



在地仲介楊乾意指出：「此次購入的土地位於麻糍埔遺址第一排，換句話說也是公園第一排，加上距新烏日高鐵站僅10分鐘車程，整體地段條件佳，考量持分比例，該地購地單價約7字頭，尚屬合理。」

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