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不是軍公教！他點名「1職業」是新一代鐵飯碗　網戰翻：不算鐵

▲▼管理員,保全,社區 (馬賽克版本)。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO覺得「保全」是新一代鐵飯碗。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會將軍公教視為鐵飯碗，不過近日則有網友發文表示，她覺得未來的鐵飯碗應該是「保全」才對，因為現在物業公司越來越多、房子越來越多，只要有高樓，就會需要管理員，而且保全的薪水應該算穩定，可以養活自己。該篇貼文曝光後，引發討論。

有網友在Dcard上，以「未來的鐵飯碗不再是公務員」為標題發文，提到過去有不少人將軍公教視為鐵飯碗，但以比較基層的公務員來看，雖能見紅就休，但做的事情卻非常多，所以導致部分人選擇逃離。

原PO接著說，他覺得未來的鐵飯碗應該是保全，因為現在物業公司開得多、房子蓋得多，只要有高樓，就會需要管理員，且在薪資方面，保全有望來到4字頭。

原PO還透露自己的同事就在高級大樓當保全，常常在上班時間睡覺、滑手機、聊天。因此他認為，保全的發展性雖相對侷限，但卻也餓不死，可以養活自己，歡迎大家理性討論。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「考不上才會發這篇文」、「朋友40歲當國中老師，月薪8萬多，事情是蠻多的沒錯，但比你保全穩定」、「有時候無欲無求也是挺好的」、「確實，保全超缺，尤其豪宅大家素質好，我講的是各縣市真豪宅品牌，能調去根本天堂」。

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲也有網友認為，鐵飯碗應該是指「穩定」的工作。（示意圖／記者劉維榛攝）

不過也有網友指出，「鐵飯碗不在於操不操，而是在於容不容易被開除」、「保全會被投訴解僱，不算鐵，鐵的是做錯事調職處理，錢照領」。

當保全真有這麼輕鬆嗎？本站曾報導《夜班保全玩Switch！被住戶當雜工　過來人勸退：缺錢再來做》，多數保全的主要工作是「通報」，通常也會包辦非分內工作的事情，因為若不做就可能被投訴；雖很多人覺得保全的工作輕鬆，只要看看監視器，不過要坐在椅子12小時、一週6天，沒找其他事情做也很難撐，原則上只要上班時間都在駐點上保持清醒，遇到事情能處理、回報，於規定時間巡邏打卡，就是很優秀的員工了。

至於薪水部分，人力銀行上的職缺大多落在月薪3萬元左右，如果地點在精華區，或者是工時較長、夜班等，也有可能到5、6萬元。

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關鍵字：鐵飯碗保全Dcard

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