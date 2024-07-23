回憶殺！40年「金山清粥」將熄燈　在地：無關租金

▲「金山清粥小菜」在高雄三民區至少開店40年，是當地相當知名的老店。（圖／翻攝自Facebook／金山清粥小菜）

記者張雅雲／高雄報導

「金山清粥小菜」在高雄三民區至少開店40年，是當地相當知名的老店，不少民眾就是從小吃到大，沒想到近期店家自曝只營業到8月，不少老顧客相當不捨，紛紛趕去用餐。網友曝，該店為自有店面，停業與租金無關，主因是老店無人接手，只好無奈熄燈。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式

「金山清粥小菜」位於三民區建國一路，至少開店已40年，是在地相當知名的老店，不少民眾就是從小吃到大，沒想到近期臉書粉專《高雄美食走跳-刁嘴公主》PO文，該店下個月要收了，店家23日也在粉專證實，營業到8月20幾號，引來當地人無奈直言「高雄快沒宵夜了」，不少網友大推招牌的醃小管、瓜子肉配上番薯粥，以後就吃不到。

▲不少網友大推招牌的醃小管、瓜子肉配上番薯粥，以後就吃不到。（圖／翻攝自Facebook／金山清粥小菜）

就有在地人感嘆，該店面是自有的，房子早就買起來了，因為沒有人接手，只好結束營業。據了解，該店面1樓加騎樓約為25坪，屋齡35年，根據實登，租金、價格均查無資訊。在地仲介預估，該店月租金約3萬元。

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，建國三路位於高雄火車站前，屬於早期發展生活圈，以透天店面為主，屋齡起碼30年起跳，總價約2500~3000萬元，租金3~5萬元。

▲建國路早期為補習一條街，經歷少子化後，補習班家數大減。（圖／記者張雅雲攝）

建國路早期為補習一條街，經歷少子化後，補習班家數大減，學生人潮也出現減少，加上近年高雄火車站施工，前幾年的交通黑暗期造成商圈蕭條，也是近年影響商圈發展很大因素。

目前許多業者仍在觀望高雄新站發展，擔心人潮轉運後直接離開，不會出站消費，加上老商圈屋主大都不缺錢，甘脆不租不賣，或是不願降租金，現階段呈現有行無市狀況，租金行情也不高。

《地產詹哥老實說》EP213／Q1土地交易量衝史上第一！ 必學「地價換算房價」最簡易公式