鄭文燦百坪豪宅房價12年「穩如泰山」　成交均價維持2字頭

▲前桃園市長鄭文燦在南崁的百坪豪宅。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／桃園報導

捲入貪污風波的前桃園市長鄭文燦，名下資產受到關注。經查他位於南崁的百坪豪宅，屋齡已達25年，由知名豪宅建商中悅打造，12年前購入成交行情2字頭，如今也還在2字頭，無明顯成長。

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前桃園市長鄭文燦捲入貪污風波，名下資產也受到關注，調閱監察院第223期《廉政專刊》，他名下有1筆土地、4筆建物，都屬同一間房屋，於2012年購入。

進一步追查，該社區位於南崁國小旁，由知名豪宅建商中悅打造，雖然已有一定年紀，但外觀仍相當氣派，基地1300多坪，規劃121戶，走中大坪數路線，含車位權狀達80~110坪。

經查實價登錄，鄭文燦購入的2012年共有4筆交易，成交單價落在21.5~25萬元，而近1年則有3筆交易，成交單價落在26~27.6萬元，走過12年，成長幅度不算明顯。

住商不動產南崁忠孝加盟店長林玳雯表示，該社區屋齡25年，也是在地俗稱的「老中悅」，位於上南崁，地段不錯，早期推案時已是區域高價，由於坪數大、管理費高，買方相對受限。

林玳雯說，該社區總價落在2200~2900萬元間，因此壓縮單價成長，南崁地區若總價預算超過3000萬元，大多不會選擇屋齡20年以上的物件。

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，上南崁新案成交4字頭，甚至有個案逼近5字頭，一般中古屋則落在3字頭，而該社區屋齡25年、坪數又大，成交單價25~30萬元已是表現不錯了。

▲南崁新建案「安美大望」最高成交價達5字頭。（圖／記者項瀚攝）

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