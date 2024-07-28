萬華史上最高價！峨眉街18年社區每坪飆119萬　在地點出1關鍵

▲萬華18年中古社區出現每坪119萬元交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

去年萬華新案首站百萬大關，受到關注，但近期實價揭露，中古屋更狂，18年社區竟出現每坪119萬元交易。在地房仲表示，該社區具有挑高4米5超級優勢，雖然權狀登記不到10坪，卻有辦法隔出2房。

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去年《ETtoday新聞雲》報導，萬華預售案「漢寶西門綻」高樓層小坪數成交單價破百萬元大關，創下萬華新案史上新高價，並躍上各家新聞版面。

然而，近期實價揭露，萬華出現更狂的中古屋交易，屋齡18年的「花漾社區」11樓戶權狀9.7坪，以1148萬元交易，換算單價高達118.6萬元，超過新案最高價，也刷新萬華史上最高價。

該戶備註為商業用，為事務所，並規劃夾層，在2013年以760萬元交易，單價78.5萬元，等於11年來大漲51%，漲幅相當驚人。

台北市不動產仲介公會中正萬華區副會長劉家豪表示，雖然「花漾社區」規劃事務所，但具有挑高4米5優勢，條件優於其他3米6、4米2產品，「本次創價戶登記9.7坪，如果上層做得好，有機會隔到2房，以總價1100多萬元來說，在台北市幾乎找不到了。」

劉家豪指出，「花漾社區」社區質感維持得不錯，一直以來都是萬華價格頗高的社區，成交量不小，近期成交單價最低也要價95萬元。

▲「花漾社區」步行到捷運站只需10分鐘。（圖／ET資料照）

中信房屋研展室副理莊思敏補充，「花漾社區」位於峨眉街，屬於西門町商圈，吃喝採買方便，且走路到捷運站只需10分鐘，對於小資上班族來說相當適合，唯由於靠近環河南路，整體市容稍微老舊。

莊思敏說，在台北市新案百萬的時代，萬華價格相對凹陷，未來具有補漲空間，雖然開發較早，素地稀缺，但有許多都更改建案都將在近年亮相。

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