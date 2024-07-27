南港2社區只在對街「成交單價差1倍」　在地房仲釋疑

▲相距僅50公尺、只在對面的南港2社區，成交單價天壤之別，落差高達1倍之多。（圖為「世界心」／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

相距僅50公尺、只在對面的南港2社區，都是走中大坪數路線，成交單價卻有天壤之別，落差高達1倍之多，其一單價行情逼近百萬，另一卻只有4字頭。在地房仲解釋，關鍵在於土地使用分區不同。

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近期實價揭露，南港指標豪宅「元利世紀匯」屋齡14年，中低樓層戶以6900萬元交易，權狀81.5坪，換算單價95萬元。對照前屋主11年前的取得價格，大賺1500萬元，漲幅來到21%。

有趣的是，「元利世紀匯」對面的社區「世界心」，屋齡差不多，為11年，也同樣是規劃中大坪數，但該社區除了有不少賠售紀錄，成交單價更是天壤之別，近年行情在45~48萬元，等於是對折價。

在地房仲陳柏任解釋，會有如此價差，主要原因出在土地使用分區不同，「元利世紀匯」位於重陽路南側，是一般住宅區，沒有問題；但北側的「世界心」座落工業區，價格自然會低出許多。

▲「元利世紀匯」、「世界心」緊鄰南港軟體園區。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，該區地段條件佳，除了隔壁就是南港國小、育成高中學區，且緊鄰南港經貿園區，這幾年建設利多不斷，人口明顯增長，觀察許多中大坪數社區轉手，獲利都達千萬以上，指標社區包括「日升月恆」等等。

除了建設基本面，莊思敏補充，近年科技業暢旺，園區上半族收入提升，也帶動區域房價揚勁，目前區域新案單價已站上120~130萬元，包括、「全陽馥」、「國協天玥」。

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