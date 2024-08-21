新莊副都心稀有純住制震宅「碧瑤敦灃」40年在地建商匠心鉅作

▲深耕新莊超過40年的「碧瑤建設」，近期於新莊副都心核心推出稀有純住建案「碧瑤敦灃」。（圖／業者提供，下同）



房產中心／綜合報導

深耕新北新莊超過40年的在地建商品牌「碧瑤建設」，近年隨著新莊區蓬勃發展，建築作品持續開枝散葉，其卓越的建築品質及深厚的情誼，成為在地居民有口皆碑的品牌。近期最新開案選定繁華新興的新莊副都心核心地段，推出該區稀有純住宅建案「碧瑤敦灃」，其優越的地理位置、便捷的交通條件及現代人最重視的抗震設計等亮點，吸引了眾多購屋族的目光。

重視ESG永續發展 碧瑤建設深耕在地40年

碧瑤建設在新莊、泰山和樹林地區擁有超過40年的歷史，已成功開發超過70個優質建案，其所屬的永錡關係企業，旗下不僅有碧瑤建設、碧瑤開發、帝寶開發等多家建設公司，還有獲優良甲級營造肯定的「寶泉營造」，從選地、規劃一路到建造皆為集團一條龍服務，因此可為購屋住戶提供全方位的售後服務。

響應企業ESG永續發展主流趨勢，碧瑤敦灃案用心規劃落實節能減碳，外牆採用隔熱沙漿，搭配複層強化玻璃，透過雨水回收系統，從公共空間有效節省電費及水費，而多項的智慧管理系統，使得整棟建築的細節透過科技一目了然，皆是入住後對於生活品質有感的配備，而多樣的細節也成為鑽石級綠建築、黃金級智慧建築、銀級無障礙標章三大標章候選。

不僅如此，永錡關係企業在關注文教領域，開辦樹人家商及黎明技術學院等教育事業，用心培育國家未來棟樑，並以永錡關係企業創辦人為名，成立財團法人許添錡教育基金會關注公益及弱勢學生需求，無形中為每一棟建築作品增添了幾分人情味與溫度。

▲碧瑤敦灃距離明星雙語學區昌平國小步行僅2分鐘，塭仔底濕地公園3分鐘。

副都心核心稀有純住建築 擁1高2快3捷高便利性

碧瑤敦灃坐落於新莊副都心核心地段，周邊有著1高2快3捷的便捷交通網絡，包含：國道一號、65及64快速道路以及機場捷運A4副都心站、環狀線幸福站及捷運新莊站，還有台一甲可快速銜接台北市中心，為居民出行提供了極大的便利性，匯集國道客運的溪北轉運站，也預計將在2030年落腳於此。也因此，近年眾多知名企業總部皆選定新莊副都心落腳，包括宏匯、麗寶、夏姿等總部，周邊還有中悅商辦、炎洲喜來登及行政院第二辦公室等，永錡關係企業也預計在近年將總部遷移至當地，顯示新莊副都心的發展影響力不容小覷。

然而，毗鄰宏匯廣場的碧瑤敦灃為副都心重劃區中，極為稀有的純住宅區段，儘管建案周邊商業氣息濃厚，卻能為住戶保有低調大器的街廓氛圍。該區域周邊另有國家電影文化中心和大型傳統市場（宏泰市場）等，滿足居民的文化和日常採買需求。僅需步行2分鐘可抵達明星學區－昌平雙語小學及中港綠堤，3分鐘內到達佔地4800坪的塭仔底濕地公園，天天享受綠意環繞的自然休閒環境。

▲碧瑤敦灃以高規格打造制震宅，守護住戶安心入住。

超越法規耐震六級安心宅 磁吸北市換屋、新莊在地客

現場專案指出，自從今年的0403大地震後，購屋族首重住宅本身的安全性。碧瑤敦灃採先進耐震技術，包括連續壁深達地下44米、一樓及夾層主柱採Alfa Safe柱中柱耐震設計、2~16樓選用了60組美國EPS制震器，且水泥磅數最高達8000磅(psi)，結構設計耐震達到6級，且建築結構體為自家寶泉營造廠打造，不僅安全性有保障，更提供結構保固15年、防水保固5年等10大安心購屋指標。

▲樓高3米4高效運用室內空間展現沉穩大器的實住風格，此為D戶33坪3房。

碧瑤敦灃全案規劃為24F/B6、樓高達3米4，目前銷售主力為3房33坪及37坪雙衛戶型，建材方面，採用冠軍拋光磚80*80、法國聖戈班地板隔音墊、雅麗家總存水彎、德國BWT全戶型淨水器、YKK AP水密窗、6+6+6複層Low-E強化玻璃等高品質材料。廚衛建材採nolte德國櫥櫃、svago微波烤箱、林內倒T式抽油煙機、德國BOSCH洗碗機、Hansgrohe伸縮水龍頭、全室TOTO衛浴設備及主臥全自動電腦馬桶、五合一暖風機等，為住戶提供了舒適的居住體驗。為符合電車趨勢，地下室已預留充電線槽，並配有EMS智能管理系統。

碧瑤敦灃不僅是新莊副都心稀有的純住宅建案，更是集交通便利、地點優越及耐震宅特色於一身的優質住所，為購屋族提供了理想的居住選擇。專案透露目前已購客除了碧瑤品牌支持者、新莊在地客也有北市換屋族鎖定新莊副都心的優質生活機能與未來性買自己及長輩買進，住得更安心。