女大生搬新家「米奇衝出來」嚇到尖叫　12秒影片吸百萬觀看

▲女大生們在家中發現老鼠，原本以為牠已經跑掉，沒想到一踢衣櫃，老鼠立刻衝出來。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

英國愛丁堡大學3名女同學搬進新租屋處，沒想到入住之後驚覺家中有老鼠出沒，還發現牠躲進臥室衣櫃，其中一人決定用腳踢了踢衣櫃，確認牠是否已經跑走，只見老鼠突然衝出來，把3人嚇到高聲尖叫。這段畫面曝光後引發網友討論，影片觀看次數至今衝破110萬次。

Newsweek報導，女子菲比霍爾（​Phoebe Hall）與室友露西（Lucy）、瑞秋（Rachel）一起搬進新住處，當菲比霍爾一邊聽音樂、一邊整理行李時，露西突然發現她的房間內有老鼠，立刻大喊想告訴其他人。但露西的音量似乎是嚇到老鼠，牠立刻跑掉並消失在衣櫃附近。

露西馬上跑到菲比霍爾的房間說了這件事，儘管兩人都認定老鼠已經跑到別的地方，但為了讓露西安心，便決定在露西房內製造一些噪音，確認老鼠是否還在房內。根據TikTok影片，當女孩們踢向衣櫃之後，老鼠突然衝出來，讓她們當場嚇歪，發出震耳欲聾的尖叫聲。

菲比霍爾指出，其實老鼠並不可怕，但一想到有老鼠會在家裡跑來跑去，還是會讓人起雞皮疙瘩，現在大家回家之後，都會踢一下衣櫃看看有沒有老鼠。她也說，目前還沒在她的房間內看過老鼠出沒，但露西和瑞秋已經在家裡發現老鼠好幾次。