國產署清理5年無人繼承遺產　貢獻國庫43.7億

▲國產署近5年清理無人繼承財產，總計高達43.7億元收歸國有。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

無人繼承的房屋、土地多，國產署近5年清理無人繼承財產，總計高達43.7億元收歸國有。信義房屋專家表示，近年繼承與未繼承同步飆高，背後與人口老化有關係，另外也有可能不動產地處偏遠，價值不高，或土地產權分散零碎、找不到繼承人等等。

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財政部公告，歷年國產署或所屬分署擔任遺產管理人案件已達8934件，截至2024年6月，代管中遺產案件仍有1718件。為加速清理代管遺產未結案件，國產署2018年訂定4年清理計畫，近5年清理結案1231案，平均每年清理結案246案，賸餘遺產收歸國有總值達43億7129萬元（土地1266筆、房屋86棟）。

國產署進一步表示，此類無人承認繼承案件主要是，因繼承人拋棄繼承或被繼承人無子女、親人繼承遺產情形，究其原因是社會經濟型態改變，或我國邁入高齡化或少子化社會結構所致。

▲無人承認繼承案件主要是，因繼承人拋棄繼承或被繼承人無子女、親人繼承遺產情形。（示意圖／Pixabay）

國產署呼籲，依《民法》第1185條、第1178條所定之期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權，交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。因此，該署代管無人承認繼承遺產案件，被繼承人之繼承人如擬承認繼承，務必於法院公告催告所定期限屆滿前向該署承認繼承，否則被繼承人賸餘遺產將依法收歸國有。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年繼承與未繼承同步飆高，背後與人口老化有關係，有時候不動產可能地處偏遠，價值不高，或者土地產權分散零碎，也有找不到繼承人的狀況出現，或者繼承人不知道自己繼承了土地，等到國產署列管一定時間後就會拍賣。

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