台中、高雄預售買氣火熱　新北市交易量意外下滑

▲台中市上半年預售買氣最旺盛，計有1萬509筆成交紀錄，換算每日約有58筆預售屋成交 。（圖／記者陳筱惠攝）

房產中心／綜合報導

七大都會區的預售房市在成屋市場供給漸少的影響下，買氣逐漸增溫。上半年預售買氣以台中、高雄最為火熱，而房價表現則以台北市最為驚人。實價登錄數據顯示，北市上半年平均預售房價已達每坪123.9萬元，與2023年上半年相比房價漲幅達17.4%，單價與漲幅皆位居七都之首。

台中市上半年預售買氣最旺盛，計有1萬509筆成交紀錄，換算每日約有58筆預售屋成交。而交易量成長最多者為高雄市，上半年共6552筆預售屋成交，較去年同期數據成長近1倍。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出：「顯示首購買盤支撐的房市多頭，讓過去較低總價且有不少建設議題的中南部都會區受惠良多。」

然而，七大都會區中僅新北市交易量出現下滑。新北去年上半年於三重等處皆有頗具話題新案推出，使得交易量大幅增長；相比之下，今年不少案場有延後推案情形，研判仍有部分交易仍未完整揭露，讓上半年預售交易略顯遜色。至於新竹縣市出現房價盤整，主因為新竹縣蛋黃區開發飽和，建商推案漸往蛋白區靠攏，致使平均房價些微下滑。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨觀察，去年8月政府推出新青安優惠貸款，之後成屋買氣節節高升，但在房地合一稅閉鎖期與屋主惜售氛圍影響下，中古市場供給頗為吃緊，買氣也順勢轉移到預售屋上。然而，近期適逢美國大選等國際因素，台股出現不小幅度盤整，下半年預售買氣是否延續，需觀察股市走勢與政府針對信用管制等態勢。