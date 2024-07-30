爸媽住2樓「被要求少坐電梯」　他見公告氣炸！2點神反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友傻眼表示，年近70歲的爸媽住2樓，每次搭電梯只要碰到某樓住戶，都會被對方酸「幹嘛不爬樓梯？」現在甚至在電梯內張貼公告，要求低樓層住戶別浪費資源，還特別註記2樓，此舉讓他超怒，忍不住反擊道「一樣有繳管理費跟電梯維修費，憑什麼不能搭？」

網友昨在「匿名公社」提到，「我父母是住在大樓2樓，只要坐電梯被某樓住戶碰到，她就會一直靠北，說才二樓幹嘛不爬樓梯，前陣子還想發起投票，好險大部分住戶都不想鳥她，結果最近又開始找我媽麻煩。」

某回，原PO母親看完醫生，在社區警衛室遇到該鄰居；怎料，對方竟無禮地說，「就是懶才會生病」，如今更在電梯張貼公告，要求低樓層住戶不要浪費資源，盡量走樓梯，最後還特別標註2樓。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這讓他不禁怒喊，「我媽這一層4戶，其他3戶都是年輕人，但我爸媽都快70歲了，為什麼上下樓坐電梯還要被針對？我們一樣都有繳管理費跟電梯維修費，憑什麼我們不能搭？」

對此，網友紛紛回應，「你就在那張紙寫回去啊！與其亂講話，還不如把時間拿來爬樓梯，您會比較健康哦」「所以意思是不用繳管理費嗎？」「一樣繳管理費，享同等待遇，天經地義」、「我住二樓也被這樣說過...我先生直接回他，妳也可以爬樓梯當運動，就不用花錢去健身房」、「這年頭有好鄰居真難」、「台灣最美麗的風景」。