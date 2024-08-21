土城轉型AI智慧園區　加速帶動科技產業發展

▲台灣在半導體產業扮演著輔佐國際AI晶片發展重要角色，不少企業搶先佈局台灣。土城擁有眾多紅利優勢，將轉型成為AI智慧園區。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著AI發展越來越快速，有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳也看好，點名台灣為AI產業科技中心。隨著AI產業對台灣的倚重日益增加，成了不少企業趁勢調整產線的最佳時機，全球龍頭企業搶進佈局台灣。而新北產業科技廊帶中，由於土城具備就業人口及交通紅利等優勢，AI重鎮也看向土城。

▲台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台灣在半導體產業對於輔佐國際AI晶片發展，扮演著重要角色。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「台灣在整體半導體業輔佐了國際AI晶片發展，並扮演著相當重要的角色；更特別的是在伺服器相關企業，不管是代工或品牌業者，還有工業的機器人、邊緣運算等各方面，也對供應全球AI晶片上有相當大的扶持效果。」

新時代企業搶時間擴充產線進而增加產能，土城近期許多知名廠辦相繼進行都更，而新北工業區立體化開發案「中工雲宇宙AI園區」為結合生產、研發與辦公的三合一複合式廠辦，為土城區內最大立體化廠辦都更案。

▲「中工雲宇宙AI園區」預計2025年完工，為結合生產、研發與辦公的三合一複合式廠辦。

中華工程副總王廷澤提到，「『中工雲宇宙AI園區』幾年前開始，就已經扮演著都更的重要推手角色。它建置了一個量體相當大的園區，其中包括4棟建築物，不管是辦公、生產或研發等，都有多元化的設計。在土城享地利優越位置，加上擁有雙空港也就是松山機場與桃園機場，以及雙海港的基隆港和台北港優勢；另外除了捷運藍線之外，後續還有三鶯線及萬大延伸樹林線等，形成重要交通樞紐；而未來國道也會增設金城交流道，讓往來更加便捷。目前像是大家所熟知的知名企業鴻海關係企業，也有機會進駐到園區裡。」

▲「中工雲宇宙AI園區」享地利優越位置，除了捷運藍線之外，後續還有三鶯線及萬大延伸樹林線等，形成重要交通樞紐；未來國道也將增設金城交流道，往來交通更加便捷。



▲中華工程副總王廷澤表示，「中工雲宇宙AI園區」佔地面積16,180坪，可設置極大化的生態綠化面積。

「中工雲宇宙AI園區」結合ESG理念，並擁有完善商務配套，讓企業主與員工都能有一個優質的工作空間。中華工程副總王廷澤補充，「中工雲宇宙AI園區」基地面積相當大，所以有很大的優勢條件可以設置極大化的綠化面積，佔地共16,180坪，總樓地板面積高達約104,000坪，這樣廣大的區塊讓綠化面積就高達了8,400坪，整體綠覆率更是接近80%。同時還有獨一無二的空中跑道提供使用，在二樓也設有近千坪餐飲空間，一樓則有金融機構可以進駐的場域，地下二樓也有可容納近上千人的國際會議廳，來提供企業使用。」除此之外，更設有30個40呎貨櫃碼頭，樓板載重最大可達3噸，貨物往返運送更加輕鬆，同時提供完整的雲端化服務，滿足高階辦公等營運需求，助企業在AI發展道路上搶先卡位。