ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土城轉型AI智慧園區　加速帶動科技產業發展

▲台灣在半導體產業扮演著輔佐國際AI晶片發展重要角色，不少企業搶先佈局台灣。土城擁有眾多紅利優勢，將轉型成為AI智慧園區。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著AI發展越來越快速，有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳也看好，點名台灣為AI產業科技中心。隨著AI產業對台灣的倚重日益增加，成了不少企業趁勢調整產線的最佳時機，全球龍頭企業搶進佈局台灣。而新北產業科技廊帶中，由於土城具備就業人口及交通紅利等優勢，AI重鎮也看向土城。

▲▼中工雲宇宙

▲台經院產經資料庫總監劉佩真指出，台灣在半導體產業對於輔佐國際AI晶片發展，扮演著重要角色。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，「台灣在整體半導體業輔佐了國際AI晶片發展，並扮演著相當重要的角色；更特別的是在伺服器相關企業，不管是代工或品牌業者，還有工業的機器人、邊緣運算等各方面，也對供應全球AI晶片上有相當大的扶持效果。」

新時代企業搶時間擴充產線進而增加產能，土城近期許多知名廠辦相繼進行都更，而新北工業區立體化開發案「中工雲宇宙AI園區」為結合生產、研發與辦公的三合一複合式廠辦，為土城區內最大立體化廠辦都更案。

▲▼中工雲宇宙

▲「中工雲宇宙AI園區」預計2025年完工，為結合生產、研發與辦公的三合一複合式廠辦。

中華工程副總王廷澤提到，「『中工雲宇宙AI園區』幾年前開始，就已經扮演著都更的重要推手角色。它建置了一個量體相當大的園區，其中包括4棟建築物，不管是辦公、生產或研發等，都有多元化的設計。在土城享地利優越位置，加上擁有雙空港也就是松山機場與桃園機場，以及雙海港的基隆港和台北港優勢；另外除了捷運藍線之外，後續還有三鶯線及萬大延伸樹林線等，形成重要交通樞紐；而未來國道也會增設金城交流道，讓往來更加便捷。目前像是大家所熟知的知名企業鴻海關係企業，也有機會進駐到園區裡。」

▲▼ 中工雲宇宙。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「中工雲宇宙AI園區」享地利優越位置，除了捷運藍線之外，後續還有三鶯線及萬大延伸樹林線等，形成重要交通樞紐；未來國道也將增設金城交流道，往來交通更加便捷。

▲▼中工雲宇宙

▲中華工程副總王廷澤表示，「中工雲宇宙AI園區」佔地面積16,180坪，可設置極大化的生態綠化面積。

「中工雲宇宙AI園區」結合ESG理念，並擁有完善商務配套，讓企業主與員工都能有一個優質的工作空間。中華工程副總王廷澤補充，「中工雲宇宙AI園區」基地面積相當大，所以有很大的優勢條件可以設置極大化的綠化面積，佔地共16,180坪，總樓地板面積高達約104,000坪，這樣廣大的區塊讓綠化面積就高達了8,400坪，整體綠覆率更是接近80%。同時還有獨一無二的空中跑道提供使用，在二樓也設有近千坪餐飲空間，一樓則有金融機構可以進駐的場域，地下二樓也有可容納近上千人的國際會議廳，來提供企業使用。」除此之外，更設有30個40呎貨櫃碼頭，樓板載重最大可達3噸，貨物往返運送更加輕鬆，同時提供完整的雲端化服務，滿足高階辦公等營運需求，助企業在AI發展道路上搶先卡位。

關鍵字：中工雲宇宙AI園區中華工程AI

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

旅宿業不景氣　歇業S Hotel租約還有10年↑、天津大飯店4.1億賣

汪小菲以前妻大S名字創立的「S Hotel」，不到半年前才改名為「美憬閣」再出發，如今卻傳出因連連虧損而歇業。商仲業者分析，飯店2017年開幕時旅宿市場不差，以行情推估，年租金達8000萬元，且市場傳租約長達20年。

8分鐘前

當不成網紅！同學「改跳1行業」月收破40萬　他驚：這麼賺喔　

「原來室內設計師這麼賺喔？」一名網友驚呼，許久不見的高中同學開著保時捷來聚餐，因當網紅失敗，跑去當室內設計師後，薪水一路突飛猛進，還稱一個月接3至4場案子，其中只要有豪宅案，分紅加底薪破40萬不是問題，讓原PO羨煞直呼，想辭掉跳槽了。

23分鐘前

忠孝橋風水有問題？命理師直言：橋邊房「攔腰煞」易出問題

連接新北市和台北市的忠孝橋昨（20）日一早發生意外，一名聯結車駕駛載鋼梁，鋼樑掉落撞毀護欄，還波及橋下2車，所幸無人傷亡。命理師江柏樂表示，橋邊房子有「攔腰煞」，風水不佳。

1小時前

全台最貴共構宅3.4億無貸款交易　一查買方與新浪網創辦人有關

全台最貴捷運共構宅「首泰信義」商辦戶以3.4億元交易，買方大有來頭，2家投資公司以無貸款買進，經查與新浪網創辦人姜豐年有關。專家分析，本次交易為18樓戶，是該社區商辦戶的最高樓層，但每坪185萬元實在不便宜。

1小時前

全盛時期有29間店！　麵包一律15元爆紅店「最後一間關了」

高雄超高CP值的人氣麵包店「淺草麵包」，全盛時期在全台擁有29家分店，最後一家分店位於小港區，5月底結束營業後火速租出，新店家掛出「敬請期待」布條洩玄機，專家分析，該店位於小港最熱鬧的市中心，才能無縫銜接烘焙業搶進，預估月租金約9~10萬元。

1小時前

土城轉型AI智慧園區　加速帶動科技產業發展

隨著AI發展越來越快速，有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳也看好，點名台灣為AI產業科技中心。隨著AI產業對台灣的倚重日益增加，成了不少企業趁勢調整產線的最佳時機，全球龍頭企業搶進佈局台灣。而新北產業科技廊帶中，由於土城具備就業人口及交通紅利等優勢，AI重鎮也看向土城。

2小時前

房屋詐騙手法再更新！　有心人1招將你的房「占為己有」

房屋詐騙手法日新月異，受害人數也越來越多，除了房屋買賣，甚至出租房屋也可能被養套殺。最新一集《地產詹哥老實說》邀請永慶房屋業管部協理陳賜傑，分享常見的詐騙手法，也建議民眾該如何自保、預防詐騙。

2小時前

南區小北百貨屋主開價5億求售　一查「11年前2.9億入手」

台南起家的小北百貨，堪稱在地五金百貨龍頭，是不少當地人的好厝邊。位於台南南區的健康店開店起碼15年，是不少人從小買到大的回憶，近期屋主開出5億元求售，若以月租金約68萬元換算，投報率約1.6%。

4小時前

環亞大樓都更案　富邦人壽估可分配近1038億

位於南京東路與敦化北路口的環亞大樓將啟動都更，富邦金子公司富邦人壽表示，將負擔興建成本約新台幣289.32億元，預計都更後全案權利價值上看1103.1億元，富邦人壽估可分配約1037.83億元，並委任中國建經擔任代理實施者。

12小時前

「新青安」引爆史上最嚴限貸令！傳民眾貸款得排隊　金管會回應了

「新青安」購屋與近期買房火熱，申請房貸量大、撥款額度大增，傳各大銀行不動產放貸趨近滿水位，紛紛祭出「限貸令」或調高利率，導致民眾不但借錢須「排隊」苦等，借到錢的人也要忍耐高利率。對此，金管會表示，將向業者進行了解。

17小時前

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

網轟「雨天收傘」　銀行貸款滿水..

全盛時期有29間店！　麵包一律..

「10年租約付清」阻法拍無效　..

南區小北百貨屋主開價5億求售　..

環亞大樓都更　富邦人壽可分近1..

說好不用錢「男友邀同居」秒改口..

房屋詐騙手法再更新！　有心人1..

「這樣幹就對了！」　議員大讚張..

最美蚊子館求售！　屋主「10年..

33億「奢華蚊子館」求售！　1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

旅宿業不景氣　歇業S Hote..

當不成網紅！同學「改跳1行業」..

忠孝橋風水有問題？命理師：橋邊..

全台最貴共構宅3.4億無貸款交..

全盛時期有29間店！　麵包一律..

土城轉型AI智慧園區加速帶動科..

房屋詐騙手法再更新！　有心人1..

南區小北百貨屋主開價5億求售　..

環亞大樓都更　富邦人壽可分近1..

「新青安」引爆史上最嚴限貸令！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366