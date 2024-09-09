北士科智慧聚落：AI戰略基地與綠色商辦引領濱水經濟投資新熱潮

▲北士科智慧科技加上水岸景觀與休閒生態，形成有如加州矽谷高科技聚落。（圖／翻攝自影片，以下同）

房產中心／綜合報導

在全球AI應用迅速發展下，智慧產業需求大增，對算力中心與數據中心的需求日益增長，並伴隨ESG轉型推動，商辦空間更新需求也更為急迫。2024年上半年，商用不動產土地交易金額年增31%。

今年，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布擴大投資，未來5年內將在台灣建置企業總部及AI研發中心，這消息引發全台各地爭相推動有利於AI科學園區的條件。其中，北士科以智慧健康醫療和數位技術服務為核心發展，成功引入智慧科技與ESG理念，成為台北市高端智慧產業聚落與智慧城市的典範。

▲北士科以政府主導建設，並規劃串聯內科、南港，成為台北科技走廊最後一塊拼圖，讓各界都一致看好。

財經專家盧燕俐表示，隨著台灣成為全球AI產業中心，企業對新型態商辦需求急速攀升。2024年第一季上市公司商辦交易額達420億元，較去年同期成長五成。由於AI產業表現卓越，加上商辦數量有限，企業對優質、符合ESG標準的商辦需求強烈。

目前台北市多數辦公大樓屋齡超過21年，隨著設備老化及ESG需求提升，高齡商辦無法滿足現代企業需求。根據第一太平戴維斯資深協理丁玟甄的分析，綠色商辦成為全球趨勢，未來企業在選擇辦公樓時，除了坪效和CP值，還需考量是否符合綠建築與能源標章標準。符合ESG標準的商辦不僅帶來租金溢價，還能獲得融資優惠。丁玟甄補充，北市府已將北士科定位為淨零排碳示範區，未來大型開發案需符合嚴格的綠化與能效要求，這對於注重永續發展的國際企業具有強大的吸引力。

北士科獨特的水岸景觀與交通優勢，結合內科和南港，將成為台北科技走廊的最後拼圖，帶動周邊經濟發展。盧燕俐認為，隨著商辦價格補漲，企業長期佈局北士科將大有可為。

以南港為例，最早進入的中信金享受了重劃初期商辦價格優勢，現在南港商辦價格已不可同日而語。北士科商辦也具備相同潛力，在住宅溢價影響下，未來發展空間巨大。盧燕俐指出，北士科有望複製南港的漲幅，對長期投資者相當有利。

▲北士科獨特的水岸景觀與交通優勢，結合內科和南港，將成為台北科技走廊的最後拼圖，帶動周邊經濟發展。

北士科是台北唯一的濱水商辦聚落，將成為台北科技走廊的重要組成部分。位於智慧生態園區的北士科，著重於綠色永續發展，未來將以綠色建築為主流，吸引高科技產業進駐。丁玟甄表示，ESG概念的綠色商辦是全球趨勢，未來企業在選擇辦公樓時會考慮建築物是否具備綠建築或能源標章。

▲因應全球綠建築趨勢，屋齡新、硬體規格擁有低碳、綠碳等ESG概念的新辦公樓最受青睞。

因應全球綠建築趨勢，北士科的商辦擁有低碳、綠碳等ESG概念，對國際企業極具吸引力。丁玟甄指出，園區從開發到成熟，領頭羊企業的進駐至關重要。一旦有指標性企業落戶，將吸引更多上下游產業跟進。北士科已有金仁寶集團總部、友華生技和中鼎集團第二總部進駐，智慧科技產業聚落已具雛形，未來將吸引更多高科技產業加入。

北士科的T16、T17、T18基地位於承德路與福國路交界，佔地8.38公頃，規劃為科技產業專用區，延續內科、南軟的科技走廊發展能量。商用不動產市場穩定成長，法人資金積極轉向商用不動產自用投資。北士科商辦受住宅溢價擠壓，但仍具有明顯優勢。金仁寶集團55層總部大樓預計2026年完工，華固推出的創富、樂富商辦也已吸引多家企業進駐。

因應全球綠色租賃趨勢，取得ESG認證的商辦在租金溢價率上可高出1～2成，並獲得利率減免的融資優惠。北士科將成為國際租客、大型外商落腳北市的首選，並吸引高資產企業積極佈局。

▲遠雄於北士科推出以永續共享為核心的綠色商辦「遠雄商舟」。

遠雄房地產行銷協理張倉周表示，北士科是台北市政府發展重點，遠雄推出的「遠雄商舟」以永續共享為規劃核心，基地面積1,700坪，保留770坪進行綠化植栽，並在垂直錯層陽台設置綠化園區，種植超過100棵植物。18F更規劃多元共享空間，融入「生態、共融、健康、人性化」等要素，融合景觀綠意與辦公空間，創造出更加人性化的辦公場域，為企業打造永續辦公環境、為員工提供健康辦公空間。

▲▼「遠雄商舟」訴求永續與共享，呼應北士科的永續低密度生態環境而規劃。

北士科作為智慧城市的典範，已吸引國內外企業進駐。智慧城市台北一直是科技大廠選址的最佳選擇，而北士科將成為未來國際企業設置總部的理想地點。

遠雄商舟 北士科水岸頂辦首發

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