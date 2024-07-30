信義房價指數指5都房價漲1成　揭「下半年有變數」

記者張雅雲／高雄報導

最新信義房價指數顯示，一二手市場呈現價量齊揚走勢，上半年建物買賣移轉棟數17.7萬棟，年增27%，而七大都會區信義第二季房價指數年增4.8%~17%。信義房屋專家表示，3因素，使得其中五大都會區房價年增超過1成。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥 內行人回擊5大質疑

▲根據最新信義房價指數顯示，一二手市場呈現價量齊揚走勢。（示意圖／記者項瀚攝）

根據建物買賣移轉棟數統計，上半年達17.7萬棟，較去年同期增加27%。信義房價指數顯示，六都加上新竹地區的房價指數年增範圍在4.8%至17%之間，整體房市呈現價量齊揚的走勢。

其中，新北房價指數年增10.2%，桃園年增15.6%，新竹年增17.1%，台中年增14.9%，高雄年增13.1%。這五大都會區的房價指數年增率都超過1成，房價漲幅相當可觀。

一手市場方面，前5月預售揭露數量達到6.3萬件，年增達到8成，且超過去年同期。若參考2024年第2季國泰房價指數大廈模型價格，新北、桃園、台南的單價年增率都超過1成，全國則單價上揚7.9%，整體一手市場也呈現價量齊揚的表現。

▲一手市場方面，前5月預售揭露數量達到6.3萬件，年增達到8成，且超過去年同期。（示意圖／記者項瀚攝）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年股市創新高，市場資金與信心充沛，民眾對於房價的信心看漲。同時，市場上短期供需失衡等3因素影響，帶動一二手房市價量齊揚。

然而，下半年雖然供給仍然吃緊，但也面臨一些挑戰，包括美國總統大選可能對股市帶來調整壓力，銀行房貸政策不再寬鬆，以及高漲的房價可能迫使政策出手。

曾敬德指出，下半年房市將面臨更多挑戰，但房市趨勢並未出現改變。他認為，股市與政策可能是下半年的主要變數。

《地產詹哥老實說》EP215／新青安被批市場毒藥 內行人回擊5大質疑

信義房屋更多相關新聞