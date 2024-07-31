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農曆7月是「購屋、裝修好時機」！命理師揭3訣竅：可省下一筆錢

▲▼ 看房 。（圖／記者項瀚攝）

▲楊登嵙指出，農曆7月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多 。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

農曆7月鬼門開，這段時間「好兄弟」放假，為了不打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚，不過民俗專家楊登嵙透露，農曆7月反而是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆7月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，有機會爭取較大的價格空間。為此，他也分享鬼月購屋、裝修的訣竅，以避開鬼月不好的影響。

一、 農曆7月購屋買房訣竅：

楊登嵙指出，農曆7月鬼月購屋買房人氣衰退，連隻小貓貓上門都沒有，屋主、建商心裡可是很著急，人一急就什麼都好談，此時出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間，「待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆8月找個好日子正式過戶，喬遷入宅，開心住進去。」

▲▼ 看房,買房,看屋,預售,代銷 。（圖／記者項瀚攝）

二、 農曆7月動工裝修訣竅：

楊登嵙表示，在農曆6月底購買房子，有一個訣竅，就是可以在農曆6月底左右的時候，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲三下，表示6月此時已經「動工」，就算7月繼續動工動土也沒有關係。

若是農曆7月下訂金購買房子，農曆7月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆8月找個好日子正式「動工」。

三、農曆7月購買家具家電訣竅：

楊登嵙分享，由於農曆7月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在七月鬼月衝買氣推促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。

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關鍵字：鬼月購屋裝修家具家電

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